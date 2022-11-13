​​​​​​​مئات آلاف المتظاهرين يحتشدون في ملعب شهداء 12 آذار تنديداً بجرائم تركيا

ووصل المتظاهرون إلى ملعب شهداء 12 آذار قادمين من 3 محاور وهي دوار حي السياحي ومشفى فرمان وجامع قاسمو في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

ويشارك في المظاهرة التي نُظمت تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة" مئات الآلاف من أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو التابعتين لإقليم الجزيرة بمختلف مكوناتهم الكردية والعربية والسريانية والآِشورية والأرمنية.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وصور مقاتلين ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي استشهدوا جراء هجمات كيماوية لجيش الاحتلال التركي على منطقة زاب في مناطق الدفاع المشروع إلى جانب أعلام حزب العمال الكردستاني إضافة إلى أعلام تمثل مختلف التنظيمات السياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

وردد المتظاهرون شعارات " تحيا الكريلا"، ونددوا بهجمات الدولة الفاشية التركية على الكريلا والكرد بشكل عام.

في ملعب شهداء 12 آذار، ستُلقى عدة كلمات باسم حزب الاتحاد السرياني والمكون العربي ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

وفي الختام ستقدم فرقة "أوازي جيا" فقرة غنائية.

(كروب/آ)

ANHA