​​​​​​​مديرية مياه الحسكة: بعض الأطراف تستغل مسألة المياه لخدمةً مصالحها

أصدرت، اليوم، مديرية المياه في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بياناً للرأي العام، أمام مركزها بمدينة الحسكة، أدلى من قبل الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، عيسى يونس.

وجاء البيان وفقاً للمديرية، رداً على التضليل الإعلامي الذي يمارس من قبل العديد من الأطراف للترويج لنفسها على أنها تسعى لحل أزمة محطة ضخ مياه علوك في المناطق المحتلة، دون الإدارة الذاتية.

تستمر دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، بقطع مياه محطة علوك عن مليون ونصف مواطن في مدينة الحسكة وريفها، على مدار 4 سنوات بعد احتلاها.

واستهل البيان التطرق لواقع المدينة، وواقع محطة علوك التي تغذي المقاطعة بمياه الشرب "مع بداية فصل الصيف تزداد الخشية من فقدان الماء في مدينة الحسكة وتل تمر واريافهما، كونهما تعتمدان على مصدر وحيد هو محطة علوك التي أصبحت منذ أربع سنوات تحت الاحتلال التركي الذي مازال على مدار هذه السنوات الأربعة يوظفها في حربه القذرة ضد أبناء المدينتين بلا وازع من ضمير أو رادع من أخلاق أو خشية من المنظومة العالمية بكل مؤسساتها".

وسلط البيان الضوء على معاناة أهالي مقاطعة الحسكة، وجهود الإدارة الذاتية لتوفير المياه "إن معاناة هذه المنطقة التي أصبحت معروفة لدى الجميع بقيت تكبر مع كل صيف أكثر ولم يشعر بها أحد سوى القيمين على الأمر في الإدارة الذاتية التي لم توفر جهداً في سبيل الحد منها وتوفير ما يمكن توفيره لإيصال المياه إلى الأهالي. وقد وصل الأمر إلى التضحية بحاجتنا من الكهرباء وإعطاء ما يزيد عن حاجة المحطة أضعافاً مضاعفة لكي يصل قليلاً من الماء إلى مواطنينا".

ونوه البيان أن مديرية المياه على دراية كاملة بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تستفيد من تلك الطاقة الزائدة لمآربها.

وكشف البيان عن حال المحطة عقب احتلالها "في كل الأحوال كان الاحتلال يعمل على تشغيل نصف الآبار ما يؤدي إلى عدم وصول المياه رغم الانتظار الطويل وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتريث طويلاً قبل قطع الكهرباء بعد فقدان الأمل تماماً".

ونوه البيان للتنسيق الموجود بين الإدارة الذاتية واليونسيف من أجل إبقاء المحطة في الخدمة "تنسيقنا واضح تماماً مع اليونسيف، وما ذكرناه من أسباب المرونة معروفة لدى الجهة التي نعمل معها وحدنا، لا يساعدنا في ذلك أي أحد وإن كان البعض يحاول تضليل شعبنا بأنه يبذل جهده في ذلك الاتجاه وهو البعيد تماماً إلا عبر الإعلام فحسب!".

وقال البيان "إن استغلال المعاناة جريمة كبرى يرتكبها المحتل الغاشم وكذلك من يمارس التضليل ويعمل عكس ما يعلنه هو شريك في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا".

واكد بيان مديرية المياه أن المديرية ما تزل لأجل مصلحة الشعب تعمل على تذليل الصعاب وتجاوز كل ما يمكن تجاوزه في سبيل الحصول على حق المنطقة من المياه، وايصالها للأهالي، رغم كل ما يفتعله جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وشدد بيان المديرية على أن الجهات المعنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحدها مخولة لمناقشة هذه القضية وإجراء التنسيق اللازم وفق ما يخدم أهل المنطقة، مشيراً أن كل ما يتم الحديث عنه من وجود أطراف ومؤسسات خارج مؤسسات الإدارة الذاتية تعمل على الموضوع فهو تضليل للحقيقة وتسييس لقضية المياه واستثمارها لأهداف دعائية.

مؤكدة المديرية في بيانها أنها تمتلك اثباتات ودلائل على دورها وإشراف مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بشكل مباشر لتقديم الطاقة والمياه.

(ب ر/م ح)

ANHA