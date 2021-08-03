​​​​​​​مديرية كهرباء الطبقة تُؤهل خطاً كهربائياً يغذي الأحياء الغربية للمدينة

بدعم من الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، انطلقت منذ يومين أعمال مديرية الكهرباء بمشروع لإعادة تأهيل خط التوتر 20 كيلو فولط، المغذي لأحياء المدينة الغربية وهي: (عايد كبير-عايد صغير-الفصيح-عايد السلوم).

"وتبلغ الدراسة المالية المقدرة للمشروع 20 ألف دولار أمريكي، حيث يبلغ طول الخط قرابة 4 كم يمتد ما بين محطة تحويل سد الفرات حتى منطقة مفرق الطبقة الجنوبي" كما ذكر خليل الفرج رئيس مكتب الدراسات في مديرية الكهرباء في الطبقة.

ويهدف المشروع للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتخفيف الضغط عن الخط القديم (مخرج البوعاصي)، وعزل الأحياء الغربية للمدينة عنه، كونه خطاً يخدم صوامع البوعاصي ومطاحن الحبوب وعدداً من محطات مياه الشرب، بالإضافة لمساواة الأحياء الغربية مع داخل المدينة من حيث كميات الكهرباء وأوقات التقنين.

هذا وستستمر أعمال تأهيل الخط لمدة 15 يوماً حتى إنجاز المشروع.

ويذكر أن مديرية الكهرباء في الطبقة تفرض تقنيناً على التيار الكهربائي يصل لمدة 12 ساعة في المدينة و16 ساعة في الريف، بعد النقص الحاد في بحيرة الفرات بعد الحبس التركي لمياه الفرات، هذا ما أثر سلباً على توليد الكهرباء للمدينة.

(ع ص/ل)

ANHA