​​​​​​​مديرية الزراعة في ريف دير الزور الشرقي تؤهل 4 محطات ري ببلدة السوسة

تعرضت محطات الري ببلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي للدمار؛ إبان احتلال مرتزقة داعش للبلدة، مما أدى إلى انقطاع مياه الري عنها، ليبدأ المزارعون بري محاصيلهم الزراعية عن طريق المحركات، التي تكبدهم مصاريف كثيرة.

وللتخفيف عن الأهالي؛ أطلقت مديرية الزارعة والري في ريف دير الزور الشرقي ومركزها هجين، بداية شهر كانون الأول 2022 مشروع إعادة تأهيل 4 محطات ري في بلدة السوسة، مدة تنفيذها 90 يوماً، واستهدف المشروع محطة العاليات، والهشيم، المراشدة، وعلب الداغر.

في هذا السياق، تحدث لوكالتنا رئيس قسم الجمعيات في ريف دير الزور الشرقي، خليل المحمد، وقال: "تتضمن أعمال التأهيل مواقع المضخات وصب الأقنية والممرات المائية بالبيتون المسلح وصيانة المحركات القديمة وتركيب مضخات جديدة، بالإضافة إلى تنظيف مجرى السحب للأنابيب".

وأوضح "أن الهدف من تأهيل هذه المضخات؛ هو تغطية أكبر قدر من المساحات المروية في المنطقة وتخطي مشاكل الجفاف التي يعاني منها المزارعين في المنطقة".

وبيّن المحمد أن "عمليات التأهيل، ما تزال مستمرة ومن المقرر أن ننتهي منها قبل انتهاء المدة التي تم تحديدها للمشروع".

في ختام حديثه، كشف المحمد عن مخطط مديرية الزراعة والري في ريف دير الزور الشرقي لعام 2023، وقال "عملنا على تقديم دراسات؛ لإعادة تأهيل 10 مضخات زراعية بمناطق متعددة في ريف دير الزور الشرقي".

(خ)

ANHA