​​​​​​​مديرية التربية والتعليم تؤهل مدرستين في ريف دير الزور الشرقي

بعد أن تعاون الأهالي في رفع أساسات عشر مدارس في مبادرة منهم لدعم الجانب التربوي والتعليمي الذي عانى تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية خاصة مع احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، شرعت مديرية التربية والتعليم، اليوم، باستكمال ما بدأه الأهالي لتواصل عملية إكساء مدرستين ابتدائيتين في ريف دير الزور الشرقي.

المدرستان هما (مدرسة هجين وسط، ومدرسة حسانية هجين)، حيث إنهما تتمتعان بموقعين استراتيجيين من شأنهما استيعاب أكثر 120 طالب/ـة من حلقة التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية).

وتشمل أعمال الاكساء، بناء السور الخارجي للمدرستين، وإعادة إعمار بعض الجدران المهدمة وهدم وتسوية المتضرر منها، وكذلك أعمال البناء والتوريق وتبليط أرضيات الصفوف والملحقات الخدمية.

بالإضافة إلى تمديد شبكة كهرباء جديدة وشبكة للمياه والصرف الصحي وتخديم المدرستين بالكامل لتصبحا جاهزتين لاستقبال الطلبة.

هذا ومن المقرر أن يستمر العمل قرابة 45 يوماً، لإنهاء جميع أعمال الاكساء والتأهيل والترميم في المدرستين.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى توفير مناخات التعليم وتلبية كل احتياجات الطلبة؛ من أجل الخروج بجيل متعلم ومثقف في المستقبل.

(ث ع/ س ر)

ANHA