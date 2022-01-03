​​​​​​​مديرية التموين في الحسكة تحث المواطنين على الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية

تشهد المناطق السورية بالعموم، حالة ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمنتجات، داخل أسواقها بشكل غير مسبوق، نتيجة استمرار انهيار قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، على رأسها الدولار الأكثر تداولاً في البلاد من بين العملات الأخرى.

ويضاف إلى كل ذلك في مناطق شمال وشرق سوريا الحصار الذي بات مطبقا، من قبل كلا من "حكومة مشق، وكذلك سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان، مما إثر بشكل ملحوظ على ارتفاع المواد المعيشية الرئيسية، بالرغم من محاولات الإدارة الذاتية تدارك الفراغ الحاصل.

وأغلقت سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان معابرها (فيش خابور والوليد"، مع مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وتقول المواطنة، ساهرة صاروخان من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، عما شهدته المنطقة مؤخرا، من حصار مطبق "إلى جانب ارتفاع الأسعار، أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني المعابر، ناهيك عن النظام".

البعض وجدوا في إغلاق المعابر الفرصة لاحتكار السلع، ورفع أسعارها، بالفعل مع الساعات الأولى من توقف المعابر التي تربط مناطق باشور كردستان، ومناطق الداخل السوري بمناطق الإدارة الذاتية، عن العمل.

وبينت ساهرة صاروخان، أن بعض التجار يقومون باحتكار السلع بعد تخزينها وبيعها بأسعار باهظة للأهالي، مستغلين اغلاق المعابر.

ويرى عز الدين حسن من أهالي مدينة الحسكة، ان مديرية التموين في مقاطعة الحسكة، لم تؤد واجبها على أكمل وجه، نظرا لغياب مخالفاتها الجزائية، ومحاسبتها الردعية، لردع التجار عن الاحتكار ورفع الاسعر، مطالباً التموين بالقيام بجوبها ومحاسبة التجار، وردعهم، وتكثيف دوريات لجان شعبة التموين في الأسواق لضبط الأسعار".

وتسير مديريات التموين في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، دوريات جوالة للجانها المخصصة لضبط الاسعار، والحد من الاحتكار، والاطلاع على شكاوى المواطنين، الا انها غير قادرة على ضبطها للحدود المطلوبة من قبل المواطنين، حسب الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة الحسكة.

وأكدت الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة الحسكة، خناف رشو، تخصيص المديرية للجان طوارئ للضبط والكشف عن قوائم الأسعار، وللحد من احتكار السلع، من قبل التجار.

ودعت خناف رشو الأهالي لعدم التردد في تقديم الشكاوى ضد أي محال تجارية او مراكز بيع المستهلك، سواء بالمرفق او الجملة، للعمل سوية على انهاء الاحتكار، وتقديم المحتكرين والمستغلين للمحاسبة والقضاء.

(أ م)

ANHA