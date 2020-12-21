​​​​​​​مديرية النقل تفتتح كراجاً يخدم قرابة 130 قرية في منبج

وجرى الافتتاح صباح اليوم خلال مراسم حضرها العشرات من أهالي المدينة، وممثّلون عن المؤسسات فيها.

ويتّسع الكراج الذي اُفتتح اليوم لما يقارب 400 سيارة، ويخدم نحو 130 قرية من القرى الجنوبية والغربية في منبج.

والعمل على هذا المشروع كان قد بدأ في أوائل شهر تشرين الأول, ويقع الكراج في الحي الجنوبي الشرقي للمدينة.

وألقى الرئيس المشترك للمجلس التّنفيذي في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو كلمةً قال فيها: "يأتي افتتاح هذا الكراج ومتابعة مشاريع لجنة البلديات في كافّة مؤسّساتها في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لنثبت للجميع أنّ هدفنا الأساسي هو تلبية احتياجات المواطنين, ولا ننظر لما يحيطنا من تهديدات تهدّد أمن واستقرار هذه المنطقة".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في مدينة منبج وريفها بيرفان درويش قالت فيها: "منذ بداية تشكيل مؤسسات الادارة وضعت مديرية النّقل في منبج هدفاً واضحاً، وهو تنظيم السذير في الكراجات، والعمل على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية والأمان لهم".

كما ألقى الإداري في مديرية النّقل والكراجات في مدينة منبج وريفها مصطفى بركل كلمةً قال فيها: "بدأت مديرية النذقل بتنفيذ عدّة أعمال في الفترات السابقة منها تجهيز جميع الكراجات داخل المدينة للنّقل الداخلي والخارجي، وإنشاء كراجات في معبر عون الدادات، وكراج في أبو كهف وتجهيز ساحات الشاحنات".

وأضاف مصطفى بركل إنّ أهمية هذا الكراج هو توحيد مواقف جميع السيارات التّابعة للريف الجنوبي، وذلك نظراً للازدحام المروري في مركز المدينة، كون تلك السيارات التي تخدم الريف الجنوبي تقف في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية وحول الدوارات.

واُختتمت مراسم الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل زوجة الشهيد أبو خليل، وهو من أحد الشهداء من أبناء مدينة منبج.

والجدير بالذكر أنّ الكراج مزوّد بكافّة المستلزمات والخدمات ليتناسب مع الكراجات الحديثة، من تامين أماكن لاستراحة الركّاب، وحمّامات وشمسيّات من التوتياء والقرميد للسيارات ومكاتب لاستراحة السائقين.

(كروب/ج)

ANHA