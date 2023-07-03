​​​​​​​مديرية المياه: تركيا حوّلت مدينة الحسكة إلى منطقة منكوبة

أدلت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة اليوم الإثنين، ببيان إلى الرأي العام، بخصوص قطع المياه من محطة علوك عن المدينة وبلداتها، وأكدت فيها أن تركيا حوّلت المدينة إلى مدينة منكوبة.

بيان مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، قرئ من قبل الرئيس المشترك للمديرية عيسى يونس، أمام مركزها في حي العزيزية بمدينة الحسكة، بحضور ممثلي مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأشار البيان إلى: "مدن وقرى بلا ماء، يكاد المرء لا يصدق مثل هذا الكلام، كيف لعالم متحضر يدّعي حماية حقوق الكائنات جميعها ويقبل على نفسه وجود مدنٍ بلا ماء".

وأوضح البيان: "أن الصيف عاد عنيفاً كعادته، فلا ماء عذب ولا ماء مرّ، فقط عطشٌ يسود المكان، ومظاهر المعاناة بكل تفاصيلها، يبحث المرء عن الماء بشتى الوسائل ويضطر لقبوله من أي مصدر كان، وليس بخافٍ على أحد استغلال البعض حاجة الأهالي وبيعهم ماءً ملوثاً مليئاً بمختلف البكتيريا والجراثيم، ليس هذا وحسب، بل وصل الأمر من الصعوبة إلى درجة عدم حصول بعض البيوت حتى على تلك المياه الملوثة".

ونوّه البيان: "من هذا المكان نعلن للجميع أن الحسكة وتل تمر وقراهما ومخيمي واشو كاني وسري كانية هي مناطق منكوبة تكاد تنعدم الحياة فيها إلا بصعوبة بالغة، وليس لدينا الكثير من الخيارات في وقت لا ينفع فيه سوى الاستعجال في إيجاد الحلول وبتضافر جهود كل من يستطيع ذلك، من جهات رسمية ومنظمات إنسانية؛ لدرء تبعات هذه الأزمة المريعة عن الأهالي".

وبيّن بيان مديرية المياه في مقاطعة الحسكة: "أن استمرار هذه الكارثة الحقيقية هو نتاج اتفاق الدولتين روسيا وتركيا ومباركة النظام السوري لخنق شعبنا ووأد تجربته الديمقراطية، دونما شعور بمدى فداحة هذه الجريمة. المؤسفُ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ موقفاً حتى الآن، وهو المطلوب منها ومن التحالف الدولي أيضاً كمسؤولية وواجب أخلاقي".

وأكد البيان: "أن ثمة بشرٌ يعانون العطش بكل معانيه ومعهم كل حي يحتاج الماء من طير وشجر، وثمة دولة (تركيا) باغية تحتل منابعَ مياهنا وتمنع وصولها إلى المحتاجين، لا تأبه بالمرضى والأطفال، كل هذا أمام مرأى ومسمع من النظام العالمي الذي يدّعي ما يدّعيه.

(هـ إ/ م ح)

ANHA