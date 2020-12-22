​​​​​​​مديرية المياه العامّة بالحسكة تستعدّ لإطلاق مشروع استجرار مياه الفرات

من المقرّر أن تبدأ مديرية المياه العامة بالحسكة بالتّعاون مع مجلس ناحية الشّداديّ العمل على تنفيذ مشروع استجرار مياه الفرات وإيصاله إلى المحطّات الرّئيسيّة الّتي تغذّي مناطق جنوبي الحسكة.

رئيس مجلس ناحية الشّداديّ علاء العمر، قال: "يعدّ مشروع استجرار مياه الفرات من أهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية لمناطق جنوبي الحسكة، وستتمّ المباشرة بالعمل بصيانة الخطّ وترميمه وإصلاح المحطّات الرئيسة التي تقوم بضخ المياه، وهي ثلاثة محطّات محطّة العلوة ومحطّة الـ 47 ومحطّة الشّداديّ الرئيسة، ويعدّ المشروع من أهم المشاريع الخدمية للسكّان بعد تحكّم دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقتها بضخّ المياه من محطّة علوك".

وأردف العمر: "إنّ مشروع استجرار مياه الفرات للشّداديّ ومناطق جنوبي الحسكة مشروع حيويّ؛ لكون هذه المناطق تعتبر مناطق صحراويّة، وسيخدم هذا المشروع أكثر من 55 ألف عائلة تسكن هذه المناطق التي تعاني بشكل كبير من نقص حاد وأزمة كبيرة وصعوبة في الحصول على مياه الشّرب، كما أنّ المشروع لن يقف عند الشّداديّ، بل سيتمّ إيصال المياه إلى مدينة الحسكة أيضاً".

ونوّه العمر في ختام حديثه إلى أنّ "مديرية المياه باشرت العمل، حيث تمّ ترشيح أكثر من 126 اسماً من مكتب شؤون العاملين في مجلس الناحية للعمل في المشروع, منهم الحرفيّون والفنّيّون والعمّال العاديّون من أجل ترميم وإصلاح الخطّ والمحطّات التي تعمل عليه، والمدّة الزّمنية المحدّدة لإنهاء العمل وبدء ضخّ المياه هي ثلاثة أشهر".

(إ)

ANHA