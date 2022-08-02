​​​​​​​مديرية المحروقات تصدر البطاقات الليزرية وتدعو أصحاب المركبات إلى استلامها

أصدرت المديرية التعميم الذي وصلتنا نسخة عنه، نتيجة الأزمة التي يعانيها الأهالي في الحصول على مستحقاتهم من مادة البنزين والمازوت، ولهذا قامت مديرية بإصدار البطاقات الذكية للحصول على هاتين المادتين من محطات الوقود.

وجاء في نص التعميم الذي يحمل الرقم (4):

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل يعمم ما يلي:

1- على أصحاب المركبات (البنزين – المازوت) التالية:

- مركبات البنزين بجميع أنواعها المسجلة لدى مديرية المواصلات في كوباني، والتي تقوم بتعبئة مخصصاتها من محطات مركز مدينة كوباني فقط.

- الدراجات النارية المسجلة لدى مديرية المواصلات في كوباني، والتي تقوم بتعبئة مخصصاتها من محطات مركز كوباني فقط.

- مركبات نوع (انتر) المسجلة لدى مديرية المواصلات في كوباني، والتي تقوم بتعبئة مخصصاتها من محطات مركز كوباني فقط.

- مركبات نوع (قلاب- قاطرة مقطورة) المسجلة لدى مديرية المواصلات في كوباني، والتي تقوم بتعبئة مخصصاتها من محطات مركز كوباني فقط.

مراجعة مديرية المحروقات في إقليم الفرات لاستلام بطاقات مركباتهم الليزرية الجديدة خلال مدة (15) يوم من تاريخ صدور التعميم، علماً أن دفاتر التعبئة القديمة للمركبات المذكورة أعلاها سيتم إيقاف العمل بها بعد المدة المحددة.

2- يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(ن ك/ س ر)

ANHA