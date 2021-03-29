​​​​​​​مديرية الحراج والمحميّات تطلق مشروعًا بتوزيع 22 ألف و500 شجيرة على مقاطعة قامشلو

بهدف زيادة الرّقعة الخضراء في مقاطعة قامشلو وإعطاء اجماليّة للمنطقة، أطلقت مديرية الحراج والمحميّات التابعة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة بحملة توزيع شجيرات على قرى مقاطعة قامشلو.

واصدرت مديرية الحراج والمحميّات واللجان التابعة لها بيانًا ، أعلنت فيه عن البدء بحملة توزيع الشجيرات في قرى مقاطعة قامشلو.

وقُرئ البيان من قِبل العضو في إدارة مديرية الحراج والمحميّات في مقاطعة قامشلو، لقمان بدر، وذلك في مشتل عفرين الواقع شرق مدينة قامشلو.

وأشار بدر في البيان:" نحن كمديرية الحراج والمحميّات في مقاطعة قامشلو التابعة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة نعلن عن البدء بحملة توزيع 22 ألف و500 شجيرة على القرى في مقاطعة قامشلو وذلك ضمن خطّة مدروسة لمدّة خمسة أعوام وعلى شكل مراحل".

وقامت مديرية الحراج والمحميّات منذ شهر بتقديم دراسة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبعد الموافقة عليها، قاموا بتحديد الأماكن في القرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والناحية ولجان الزراعة في المقاطعة والبدء بتنفيذ أولى المراحل.

وأكّد بدر في البيان أنّهم سيوزّعون الشجيرات على 15 قرية في كل ناحية من نواحي مقاطعة قامشلو.

وعن أنواع الأشجار التي سيتم توزيعها تابع بدر" الأشجار التي سيتم توزيعها موزّعة على قسمين أشجار حراجية مثل السرو، صنوبر مثمر، تيرول، الصنوبر العادي، شماسي، بينما الأشجار المثمرة مثل الزيتون، الرّمان، المشمش، لوز، نخيل مثمر، خوخ، فستق الحلبي، منغا، درّاق".

وبحسب مديرية الحراج والمحميّات، فإنّ حملتهم ستستمر لمدّة أسبوع.

(م ح)

ANHA