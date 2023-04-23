​​​​​​​مديرية البيئة تكثّف برنامج حملة زراعة 50 ألف شجرة

أطلقت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة حملة تشجير في 20 آذار الفائت، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعويض الفاقد منها في المدينة وريفها، وحددت المدة التي ستستغرقها الحملة، مبيّنة أنها ستنتهي مع نهاية عام 2023 الجاري.

وخصصت مديرية البيئة في الطبقة 50 ألف غرسة، لغرسها في مواقع حراجية يبلغ عددها 10 مواقع و300 حديقة في المدينة وأريافها، بالإضافة إلى الدوارات والمنصفات ومداخل المدينة والبلدات والقرى.

وتضم الحملة أنواع غراس مُخصصة للتشجير، متنوعة بين حراجية ومُثمرة، كـ (السرو، والصنوبر، والكينا، والمرجان، والرمّان، والزيتون الخلخالي).

وغُرس إلى الآن ما يزيد على 3 آلاف غرسة في 6 مواقع حراجية ضمن مدينة الطبقة، حسب ما أفاد به الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف، لوكالتنا.

وشملت المواقع التي تم الانتهاء من تشجيرها (موقع في مساكن الادخار، موقع في مزار الشهداء، موقع في المشفى الوطني، مدخل مدينة الطبقة الشمالي، موقعين جانب سد الفرات).

وأكد جمال عبد اللطيف أن الحملة مستمرة، وستشهد خلال المرحلة القادمة تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بزراعة 50 ألف غرسة شجرة في مدينة الطبقة وريفها حتى نهاية العام الجاري.

(خ)

ANHA