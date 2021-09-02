​​​​​​​مديرية البيئة في إقليم الفرات تندد بمنع الدولة التركية محاولات إطفاء الحرائق في غابات باكور

وجاء البيان بعد مرور أكثر من شهر على اشتعال النيران في غابات باكور وقيام جيش دولة الاحتلال التركي بمنع الأهالي من إطفاء تلك النيران، وكذلك وبسبب اقتراب موسم الزيتون وبدء المرتزقة التابعين له بقطع أشجار الزيتون العائدة للمهجرين من مدينة عفرين المحتلة.

وألقي البيان باللغة الكردية من قبل عضوة مديرية البيئة بإقليم الفرات، روجهلات معمي، في ساحة المديرية بمدينة كوباني.

وأوضح البيان بأن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي أثرت على الطبيعة المناخية للمنطقة، مبيّنة أن جيش دولة الاحتلال يمنع إطفاء الحرائق في غابات باكور كردستان التي تتعرض للحرائق خاصة في مناطق جاولك، بيتليس وشرنخ.

وأشار البيان بأنه ومن ناحية أخرى وبالتحديد في عفرين المحتلة يتم قطع أشجار الزيتون، وتنهب ثرواتها.

واستنكر البيان اقتلاع الغابات واعتبر هذا الفعل جريمة بحق البيئة والإنسانية.

وطالب البيان المؤسسات العالمية المعنية بحماية البيئة واللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالتدخل لحماية البيئة والطبيعة في كردستان والوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي الفاشية.

(ن ك/ د أ)

ANHA