​​​​​​​مديرية البيئة في الطبقة تواصل أعمال تأهيل الحديقة العامة

بغية تنفيذ خططها لعام 2022 الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في منطقة الطبقة، باشرت مديرية البيئة بأعمال تأهيل وصيانة الحديقة العامة في مدينة الطبقة.

وتعرضت الحديقة التي تقع في الطرف الشمالي لمدينة الطبقة وعلى الضفة اليمنى لنهر الفرات، إلى عمليات التخريب والإهمال وقطع أشجارها، وذلك أثناء احتلال المرتزقة من داعش وغيرهم للمدينة ما بين أعوام 2011 و.2017

ووفق ما ذكره الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف، فإن الأعمال بدأت بداية الشهر الحالي، وستستمر لشهرين.

وأكد، عبد اللطيف، أن "أهداف مديرية البيئة من عمليات تأهيل الحدائق والمتنزهات العامة، هو زيادة الغطاء النباتي وتوسيع المساحات الخضراء لأنها متنفس الأهالي ومقصدهم في أوقات الراحة".

وعن أعمال التأهيل، قال عبد اللطيف، "سيتم ترميم النوافير والأرضيات وتبليطهما، بالإضافة إلى تزويد الحديقة بأنظمة إنارة ومرشّات مياه ومقاعد وزراعة عشب الغازون فيها".

وفي ختام حديثه، أكد جمال عبد اللطيف، أن أعمال الترميم والتشجير ستشمل جميع الحدائق في منطقة الطبقة وريفها، والتي يصل عددها إلى 250 حديقة بين رئيسة وفرعية.

يذكر أن الحديقة العامة في الطبقة أنشئت عام 1993 وتبلغ مساحتها50 دونماً، في وسطها بناء مركز الثقافة والفن.

(خ)

ANHA