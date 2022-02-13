​​​​​​​مديرية البيئة في الطبقة تطلق حملة لزراعة 12500 شجرة حراجية

بهدف إعادة الغطاء النباتي، وبخاصة الأشجار الحراجية المتضررة في الفترة الماضية، باشرت مديرية البيئة في الطبقة حملة لزراعة 12500 شجرة حراجية في 18 موقعاً حراجياً في مدينة الطبقة وريفها وستستمر 3 أشهر.

الحملة بدأت في يومها الأول من موقع الحراج في الحي الثالث، بالإضافة إلى مدخل المدينة الشمالي بالقرب من دوار الشهيدة هبون عرب، بمشاركة عدد من العاملين في لجنة البلديات ولجنة المرأة في الطبقة.

وعن أهداف الحملة، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف، الذي أكد أن "الهدف الأساسي للحملة هو المساهمة في تعويض الفاقد النباتي وإعادة الغطاء النباتي والحراجي إلى وضعه الطبيعي؛ لأن العديد من المساحات الخضراء تعرضت للحرائق والقطع الجائر".

أشار عبد اللطيف إلى أن الغراس الحراجية تنوعت ما بين أشجار الكينا والصنوبر والسرو، بالإضافة إلى أشجار النخيل والزينة، مضيفاً "سيتم التعاون مع بلدية الشعب في الطبقة والعمل على تشجير7 حدائق في المدينة".

واختتم جمال عبد اللطيف حديثه بالقول "من أبرز الصعوبات التي تواجهنا هي قلة المصادر المائية في معظم المواقع الحراجية".

(ع ص/خ)

ANHA