​​​​​​​مديرة الجمعية الثورية لنساء أفغانستان: ثورتا روج آفا وروجهلات تلهماننا

بعد سيطرة طالبان والاستيلاء على السلطة في أفغانستان؛ بدأ فيها عصر جديد، إذ تتعرّض المرأة للإبادة، وبدأ فرض قوانين الشريعة في جميع المجالات الاجتماعيّة، تقتدي النساء الأفغانيات بانتفاضات المرأة في روجهلات كردستان وإيران وثورة المرأة في روج آفا.

وفي هذا السياق، تحدّثت مديرة الجمعية الثورية لنساء أفغانستان (RAWA)، شاكوفا سلّاب إلى وكالتنا عن العنف ضدّ المرأة في أفغانستان.

وأشارت شاكوفا إلى أنّ أفغانستان، أصبحت أخطر مكان بالنسبة للمرأة، وذكرت أن الوضع الحالي خطير وحرج.

وتحدّثت شاكوفا عن القيود التي فرضها طالبان منذ اليوم الأوّل وحتّى الآن، وقالت: " مُنع ذهاب الفتيات الصغيرات إلى المدرسة، أقيلت المرأة ومُنعت من العمل، كما قامت مؤخّراً بمنع النساء من الذهاب إلى الحدائق والمراكز الرياضيّة أيضاً".

وكشفت أنّ النساء الأفغانيّات تعرّضن للقتل؛ لأنّهن رفعن صوتّهن عالياً بوجه نظام طالبان، وذكرت أنّ المرأة ليست الضحيّة الوحيدة لهذا النظام، قائلةً: "إنّ وحوش العصور الوسطى هؤلاء يقضون على كلّ أثرٍ للكرامة الإنسانيّة، الحريّة والديمقراطية".

'تشهد أفغانستان إبادةً للمرأة'

وتابعت شاكوفا حديثها: "تواجه النساء الأفغانيات، هؤلاء المتطرّفين الذين لا يعتبرون المرأة إنساناً، فبالإضافة إلى عقوبات مثل الرجم، الاعتقال، التعذيب، الاختطاف والقتل تتعرّض المرأة لكافة أشكال التعذيب والبربريّة التي تنقلها وسائل الإعلام".

وأكّدت على عدم رضوخ المرأة الأفغانيّة واستسلامها على الرغم من كلّ هذه الاعتداءات والهجمات، وذكرت أنّها تنظّم فعّالياتٍ ومقابلاتٍ في الخارج لحشد النساء وتنظيمهنّ ومواصلة أعمالهن التدريبيّة سواء بشكلٍ سريّ أو شبه سرّي.

'إنّ المقاومة في روج آفا وروجهلات تمنحنا الأمل'

وعلّقت شاكوفا على انتفاضة المرأة في إيران وروجهلات كردستان، مشيرةً إلى أنّها تشعر بتلك المقاومة بصدق ومن كلّ قلبها.

وأوضحت أنّ مقاومة المرأة في كلّ من روجهلات وروج آفا تلهمها، وقالت: "نحن نثق أنّه بوجود المرأة المضطهدة، الرجال، الطلّاب، المعلّمين، العمّال والأقليّات الأخرى؛ فإنّ الثورة الحاليّة في إيران وروجهلات كردستان هي أقوى من الربيع العربي وستحوّل الخريف في إيران إلى ربيعٍ خلّاب. إنّ ظهور النساء في الجبهات الأماميّة للتظاهرات تمنحنا القوّة لمحاربة وحشيّة طالبان أكثر من أي وقتٍ مضى".

'يجب رفع الصوت عالياً بوجه أعداء المرأة'

"إنّ خلق الوعي والوحدة والنضال بشجاعة هي الطريقة الوحيدة؛ لتغيير النظام المعادي للمرأة" بهذه الكلمات دعت مديرة الجمعية الثورية لنساء أفغانستان، شاكوفا سلاب في ختام حديثها، نساء العالم أجمع إلى الاتحاد ضدّ الأنظمة الفاشيّة المعادية للمرأة ورفع أصوتهنّ بوجهها.

(ر)

ANHA