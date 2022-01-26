​​​​​​​مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية: التدخل التركي في ليبيا يعيق التطبيع مع مصر

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إنه رغم مرور أكثر من عام على بدء تحرك تركيا باتجاه مصر من أجل تطبيع العلاقات معها، إلا أن التقدم الذي حدث في العلاقات الثنائية طفيف جداً، وتمثل فقط في وقف الحرب الكلامية بين البلدين وتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتقاد مصر بشكل دائم كما كان يفعل.

وأرجع أبو الهول في تصريح خاص لوكالتنا، سبب عدم حدوث تقدم كبير في العلاقات المصرية التركية إلى "قيام مصر بوضع شروط لتحسين العلاقات أهمها تسليم أنقرة بعض المطلوبين أمنياً إلى مصر، وخاصة المتورطين في هجمات إرهابية ووقف دعم المعارضين المصريين من جماعة الإخوان المقيمين في أنقرة ووقف بث القنوات التلفزيونية المعادية لمصر، ووقف التدخلات التركية في ليبيا وغيرها من البلدان العربية".

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية إلى أن تركيا قد استجابت لشروط محدودة ومنها وقف بث القنوات المعادية لمصر وإبعاد بعض المعارضين للدولة المصرية ولكنها ترفض تسليم المتهمين بالإرهاب وتواصل التدخل في الشأن الليبي.

ولفت أبو الهول إلى أنه ورغم عدم حدوث اختراق كبير في العلاقات، فإن اللقاءات بين البلدين على المستوي الأمني مستمرة، وهناك محاولات تركية للإسراع في وتيرة تحسين العلاقات.

(ح)

ANHA