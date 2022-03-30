​​​​​​​مدير شؤون الإيزيديين عن جدار شنكال: مخطط تركي والحكومة العراقية وPDKهما من ينفذان

يبني الجيش العراقي، منذ منتصف شهر آذار الحالي، جداراً بين شنكال وشمال وشرق سوريا بطول يصل إلى حوالي 250 كم.

مدير شؤون الإيزيديين في شمال وشرق سوريا، جبير شيخ سليمان، وفي تصريح لوكالتنا، أكد أن التآمر على الإيزيديين لم يتوقف عند فتح المجال لمرتزقة داعش بالهجوم على شنكال عام 2014؛ بل اعقبتها مخططات كثيرة، هدفت كلها إلى إبادة المجتمع الإيزيدي.

شيخ سليمان يرى أن منفذي الهجوم والمتآمرين يريدون شنكال من دون إيزيديين وقال "لا يريدون عودة الإيزيديين المهجرين إلى أرضهم في شنكال، بل على العكس، يريدون بقاء شنكال لهم دون الإيزيديين؛ ليستمروا في استكمال خطتهم في حصار روج آفا من جهة شنكال، وجعل شنكال وجبله في خدمة أجنداتهم لاستراتيجيته الجغرافية والتاريخية".

لا يريدون تعزيز فكرة الإدارة الذاتية

مدير شؤون الإيزيديين أشار إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقفت إلى جانب شنكال وأهله، أثناء هجوم داعش على شنكال واستقبلت نازحي شنكال، وأمّنت لهم المساعدات إلى حين عودتهم لشنكال، ودعمت تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وتابع "يريدون الفصل بين المنطقتين لعدم تعزيز فكرة الإدارة الذاتية أكثر في المنطقة، وتصبح تجربة تسعى إلى تطبيقها بقية الشعوب والمجتمعات".

المخطط تركي

جبير شيخ سليمان، أكد في حديثه، أن بناء الجدار جزء من اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، التي وقعتها حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص شنكال بتوصية من تركيا، وتابع "يبدوا أن بناء الجدار بند سرّي لم يعلنوا عنه، وتركيا ليست بعيدة عن هذا المخطط؛ بل هي من تخطط وهم من ينفذون".

(سـ)

ANHA