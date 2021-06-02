​​​​​​​مدير مشفى ليكرين: ارتفاع أعداد المرضى نتيجة قطع تركيا للمياه

تواجه مناطق شمال وشرق سوريا كارثة إنسانية وبيئية نتيجة حصر الاحتلال التركي للمياه خلف سدودها، وعدم تزويد سوريا بالحصة المتفق عليها وفق الاتفاقات والمواثيق الدولية، والتي يجري انتهاكها أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية دون أن تتحرك تجاهها.

وتسبب قطع المياه بمعاناة كبيرة وصفت بأنها تأتي ضمن حرب جديدة تهدف للإبادة وضرب الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا، كما أنها تأتي في سياق جرائم الحرب وفق القوانين الدولية، بحيث باتت المنطقة تفتقد للتيار الكهربائي وهناك أضرار كبيرة لحقت بالموسم الزراعي، بالإضافة لتسببها بأمراض لأهالي المنطقة بسبب تلوث المياه.

وبهذا الصدد التقى مراسل وكالتنا مع مدير مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر الدكتور حسن أمين، للحديث عن المخاطر التي تشهدها المنطقة بسبب نقص المياه وقطعها.

قال الدكتور حسن أمين: "جميعنا يعلم بأنه مع حلول فصل الصيف تبدأ بعض الأمراض المعوية بالظهور، ولكن في هذا العام هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الأمراض وذلك بسبب عدم توفر التيار الكهربائي نتيجة قطع الاحتلال لمياه الفرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة شرب المياه الملوثة نتيجة الانقطاع المتكرر لمياه محطة علوك من قبل تركيا ومرتزقتها".

تحول نهر الخابور إلى مستنقعات تعد مصدراً للأمراض

وأضاف الدكتور حسن أمين: "كما أن إقدام الاحتلال التركي على قطع مياه نهر الخابور حوله إلى مستنقعات صغيرة باتت تعتبر مصدراً للأمراض والجراثيم ومن أهم الأمراض التي تتسبب بها (حبة اللشمانيا)، بالإضافة لأمراض كثيرة نتيجة تلوث المياه".

عدد ملفت من المصابين نتيجة تلوث المياه

وأردف الدكتور أمين: "ناهيك عن قطع الاحتلال التركي للأنهار فهو يقوم بقطع مياه الشرب عن منطقة تل تمر والحسكة بشكل متكرر وذلك يتسبب أيضاً بالأمراض بحيث بات الأهالي لا يستطيعون تنظيف منازلهم وحتى الاستحمام جيداً كالسابق ناهيك عن شرب المياه غير الصالحة للشرب".

ولفت أمين في حديثه أنه وخلال شهر أيار كان هناك عدد ملفت للمرضى الذين يعانون من التسمم والالتهابات وأمراض أخرى نتيجة قطع المياه وتلوثها، وبشكل خاص الأطفال الذين استقبلهم مشفى الشهيدة ليكرين".

تركيا تمارس حرب إبادة عبر المياه وسط صمت دولي

وفي نهاية حديثه وصف الدكتور أمين أفعال دولة الاحتلال بأنها محاولة لإبادة شعوب شمال وشرق سوريا عبر استخدام المياه في حربها ضد المنطقة، وعبر عن أسفه لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والتي تدعي الإنسانية حيال ما ترتكبه تركيا من جرائم تجاه شعوب المنطقة.

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ANHA