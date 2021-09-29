​​​​​​​مدير مشفى الشهيدة ليكرين يحذر: الموجة الرابعة من كورونا قاتلة وتصيب جميع الفئات العمرية

بادرت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا في الأيام المنصرمة، بفرض حظر كلي على المنطقة وذلك بسبب تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذي بات ينتشر بشكلٍ أسرع من السابق.

حسن أمين، مدير مشفى الشهيدة ليكرين، تحدّث عن خطورة الموجة الرابعة من الفيروس، وقال إنه أخطر الفيروسات التي انتشرت في العالم منذ عامين، موضحاً "كانت الموجة الأولى والثانية بطيئة الانتشار واختلاطاتها قليلة".

مضيفاً "الطفرات التي حصلت على الفيروس أدت إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس".

وقال أمين بأن الموجة الجديدة تختلف عن الأخرى من خلال سرعة الانتشار. بالإضافة لانتشاره ضمن الفئة الشبابية عكس الفيروسات السابقة، التي كانت تصيب الفئات العمرية الكبيرة، "ولكن في هذه الموجة حتى الأطفال معروضون للإصابة، والأهم من ذلك هذه الموجة قاتلة، ما يُنذر بتهديد جدّي لأهالي المنطقة".

وأضاف أمين" سبب انتشار الفيروس في المنطقة هو نقص الوعي الصحي لدى شعبنا، بحيث لا يتقيدون بسبل الوقاية الشخصية ولا يلتزمون بالحظر الذي يُفرَض في المنطقة".

وطالب حسن أمين في نهاية حديثه أهالي المنطقة، بالتباعد الاجتماعي والتقيد بإجراءات الوقاية واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم".

(ك)

ANHA