​​​​​​​مدير مشفى الحسكة: الموجة الرابعة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السحايا

نظراً لانتشار فيروس كورونا وازدياد حالات الإصابة والوفيات في موجتها الرابعة، وحفاظاً على السلامة العامة، ودرءاً لخطر الفيروس ومواجهته، أقرت "خلية الأزمة في إقليم الجزيرة "، خلال اجتماعها في الـ 22 أيلول تطبيق حظر تجوال في مناطق إقليم الجزيرة دون تحديد موعد للانتهاء.

وعن مدى خطورة فيروس كورونا في موجته الرابعة، وازدياد عدد الإصابات في مدينة الحسكة عن غيرها، أوضح مدير مشفى الشعب في مدينة الحسكة، فارس حمو، أن الموجة الرابعة التي تسمى بـ "دلتا"، قوية وخطيرة جداً وقابلة للانتشار بين كافة الفئات العمرية.

وبلغ عدد حالات الإصابات الكلي، بحسب ما أعلنته هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس السبت، 28265 إصابة، في حين سجلت 944 حالة وفاة، و2180 حالة شفاء من الفيروس، أعلاها في مدينة الحسكة، حيث بلغت 60 حالة.

وتختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا في موجته الرابعة، وهي ألم شديد في الرأس وارتفاع الحرارة عند المصاب، مما يؤثر على الجهاز التنفسي لديه، بحسب مدير مشفى الشعب في الحسكة فارس حمو، مبيناً أنه "من المحتمل أن يصاب حامل الفيروس بمرض السحايا".

ودعت، "خلية الأزمة"، عبر قرارها لدرء خطر وباء كورونا في موجتها الرابعة، الأهالي إلى الالتزام بأساليب الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

وعن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، دعا حمو في نهاية حديثه، الأهالي إلى حماية أنفسهم وأسرهم، بارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم المصافحة، والتقيد بالإجراءات الوقائية للوباء، مؤكداً "أن الحظر الكلي غير كافٍ إذا لم يحمِ الفرد نفسه بنفسه".

(أ م)

ANHA