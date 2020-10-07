​​​​​​​مدير مرصد آرتساخ يؤكد مقتل وإصابة 100 مدني في قره باغ

وخلّفت الاشتباكات العسكرية، التي تستمر في جمهورية آرتساخ/إقليم ناغورنو قره باغ، منذ 11 يومًا بين الجيش الأذربيجاني والمقاتلين الأرمن، عشرات القتلى والجرحى المدنيين مع دمارٍ كبير في البنية التحتية في معظم مقاطعات الإقليم الثماني، خاصة العاصمة ستيباناكيرت التي تتعرض لقصفٍ عنيف منذ أيام من قبل القوات الأذربيجانية.

وقال مدير "مرصد انتهاكات حقوق الإنسان في آرتساخ"، آرتاك باغلاريان، إن "معظم اللاجئين الذين تركوا الإقليم ووصلوا إلى العاصمة الأرمينية يريفان ومدنٍ أخرى هم من النساء وكبار السن والأطفال".

وأشار بأنه "لا توجد أرقام دقيقة عن أعدادهم، لكنها تقدّر بعشرات الآلاف ونعتبرهم لاجئين لأنهم انتقلوا من بلدٍ لآخر وهم يحظون الآن برعاية أهلية من مواطني أرمينيا وينبغي على المنظمات الدولية القيام بواجباتها سريعًا وعدم ترك هذه الوظيفة الضخمة ليريفان وحدها".

وتابع في مقابلة مع شبكة العربية أن "هؤلاء المدنيين أجبروا على ترك مناطقهم نتيجة العدوان الأذربيجاني، لذلك انتقلوا إلى أماكنٍ أكثر أمنًا ولم تقدّم لهم أي من المنظمات الدولية المساعدات حتى الآن، وهذا تجاهل كبير لحقوق الإنسان، كما أن هناك نازحين انتقلوا داخليًّا بين مقاطعات الإقليم وهم أيضًا بحاجةٍ ماسة للدعم الإنساني".

وبحسب المرصد الذي يديره باغلاريان، فقد قُتِل ما مجموعه 19 مدنيًّا بينهم 7 نساء وطفلة و11 رجل وجُرِح 80 آخرين منذ اليوم الأول من المواجهات العسكرية بين باكو وجمهورية آرتساخ التي أعلنت استقلالها عن أذربيجان مطلع العام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال مدير المرصد في هذا الصدد إن "المدنيين الذين فقدوا حياتهم جراء القصف على عاصمة الإقليم و4 مدنٍ وبلداتٍ أخرى، كان بعضهم في بيوتهم، فيما كان البعض الآخر في الساحات العامة، وكذلك كان الجرحى وبينهم 60 أصيبوا بجروحٍ خطيرة وهم 12 امرأة و48 من الرجال".

وأضاف "أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فنحن نتابع جمع البيانات في الوقت الحالي، لكن البنية التحتية تضررت كثيرًا في آرتساخ، فقد استهدفت القوات الأذربيجانية أكثر من 60 تجمعًا سكنيًّا، ويمكنني التأكيد على أن أكثر من 2100 عقار تعود ملكيتها للقطاع الخاص كالمنازل والمتاجر، قد تضررت بالفعل إما كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك أكثر من 240 سيارة وحوالي 350 من المنشآت الصناعية".

في حين أكدت مصادر أن أذربيجان التي تتلقى دعمًا علنيًّا من تركيا، تحشد قواتها على طول حدود قره باغ مع إيران في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري من الطرف الأذربيجاني.

ومنذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، تشهد آرتساخ/إقليم ناغورنو قره باغ مواجهات عنيفة رغم الدعوات المتكررة من واشنطن وموسكو وباريس والاتحاد الأوروبي ومجموعة مينسك وطهران، لطرفي النزاع بوقفٍ فوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات.

(ش ع)