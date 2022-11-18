​​​​​​​مدير مركز القاهرة للدراسات الكردية : الصمت تجاه جرائم تركيا جريمة أخلاقية بحق الإنسانية

حديث الكاتب والصحفي ومدير مركز القاهرة للدارسات الكردية سيد عبد الفتاح جاء خلال مشاركته في برنامج خاص عبر وكالتنا للحديث عن جرائم دولة الاحتلال التركي واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وفي بداية حديثه قال:" الجرائم التركية لا تمارس في جبال كردستان فقط بل تستهدف الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وهي سياسة تتبعها تركيا منذ عقود طويلة وتمارس الجرائم بحق الإنسانية".

في حين أشار إلى الأساليب التي تتبعها دولة الاحتلال التركي لتزييف الحقائق، ونشر صورة خاطئة حول الشعب الكردي في العالم، مؤكداً أنها تستخدم الناحيتين، الاقتصاد والدبلوماسية للتأثير على القوى الدولية.

الصمت الدولي جريمة أخلاقية بحق الإنسانية

سيد عبد الفتاح أكد أن الصمت حيال جرائم تركيا بحق الشعوب، واستخدامها للأسلحة الكيماوية، عامل رئيس ومشجع وتكتسب منه الدولة التركية الجرأة لارتكاب الجرائم، وقال: " الصمت المريب مرفوض والقوى الدولية تتعامل بمعايير ازدواجية تجاه القضية في العالم".

لافتاً إلى أن الصمت الدولي جريمة أخلاقية بحق الإنسانية، تمارسها القوى" التي تصدعنا بمبادئ الإنسانية والشعارات التي تنادي بحقوق الإنسان وهو أسلوب للتنصل من الوقوف إلى جانب الشعوب".

علينا أن نفضح

مدير مركز القاهرة للدراسات الكردية، تحدث عن ضرورة العمل على فضح الصمت الدولي والجرائم التركية ، وعن هذا قال: " هناك أشبه ما يمكن تسميته بمعركة تمارس من قبل الداعمين للشعب الكردي والمؤمنين بحقوقه المشروعة على المستوى الدولي في محاولة لتغيير الصورة النمطية التي شكلتها الأذرع الإعلامية التابعة لتركيا حول الكرد وقضيتهم".

ذاكراً أن الواجب الأهم هو فضح الصمت الدولي والجرائم التركية التي تمارس بحق الشعب الكردي، وأضاف: " هناك علاقات ما بين مراكز أبحاث ولقاءات مع شخصيات ونخب ثقافية لتنظيم فعاليات ونشاطات لفضح الجرائم التركية وخاصة استخدام السلاح الكيماوي على المستوى الإقليمي والدولي".

سيد عبد الفتاح تحدث أيضاً عن العلاقة بين المجتمعات والشعوب المتعايشة مع بعضها، داعياً إياها للتعاون ضد كافة أشكال الاحتلال، وقال :" هناك علاقة تاريخية بين الشعبين العربي والكردي والمجتمعات التي تعيش مع بعضها ومن حقها أن تمارس حقوقها وتدافع عن نفسها ضد أي شكل من أشكال الاعتداء".

(سـ)

ANHA