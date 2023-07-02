قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ((CIA وليام بيرنز، إن: "غزو أوكرانيا كان له تأثير مدمر على المجتمع الروسي"، مضيفاً إن السخط من الحرب "سيساهم في تقويض القيادة الروسية".

وبالنسبة للمخابرات الأمريكية، فقد خلق ذلك "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، وسنستغل ذلك"، حسب بيرنز.

واستشرافاً للمستقبل، قال بيرنز إنه: "كان من الخطأ التقليل من اهتمام بوتين بالسيطرة على أوكرانيا وخياراتها".

ومع ذلك، قال إن "الفشل الاستراتيجي" للحرب جعل موسكو "شريكاً صغيراً ومستعمرة اقتصادية تابعة للصين تتشكل بفعل أخطاء بوتين".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة، أن: "بيرنز اتصل بنظيره الروسي بعد فشل تمرد فاغنر للتأكيد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في تأجيج الفوضى".

(م ش)