​​​​​​​مدرسو وطلبة اللغة الكردية يدعون للحفاظ على اللغة باعتبارها أهم عنصر في الهوية الثقافية

يصادف الـ 15 من أيار يوم اللغة الكردية، وأقر المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) عام 2006 يوم 15 أيار، يومًا للغة الكردية.

ويعود تحديد الـ 15 من أيار يومًا للاحتفال باللغة الكردية إلى صدور أول عدد من مجلة هاوار باللغة الكردية في الـ 15 من أيام عام 1932 في العاصمة السورية دمشق.

المدرسون والطلبة في مدرسة الشهيد "هاوار" في مقاطعة الشهباء، شددوا على ضرورة حماية اللغة وحق كل مكون في تلقي التعليم بلغته الأم.

وقالت مُدرسة مادة الجغرافية سيفين عبدو "نبارك يوم اللغة الكردية على جميع الكرد، فهذا اليوم مقدس لأن لغتنا تعرضت للكثير من الهجمات في مسعى للقضاء عليها".

وأضافت سيفين "نحن نتعلم لغتنا بحرية مطلقة"، وتابعت "وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل تضحيات شهدائنا ومقاومتهم لإبقاء لغتنا حية، لذا سنظل نسير على خطاهم من أجل حماية لغتنا الأم".

وسلطت مدرسة اللغة الكردية نورا حسن الضوء على ضرورة حماية اللغة "من حقنا حماية ثقافتنا ولغتنا من الصهر".

وأضافت نورا "جميع التدريبات والمواد تعطى باللغة الكردية ضمن مناهجنا، وأن الهجمات التي نتعرض لها من قبل جيش الاحتلال التركي، يزيدنا إصرارًا على التمسك بلغتنا".

من جهتها، قالت الطالبة روزين دادا "اللغة الكردية لغة جميلة جدًّا كما لكل الشعوب حق التعلم بلغاتها الأصيلة، نحن الكرد لنا الحق في التعلم بلغتا الأم".

وأكدت روزين أن اللغة الكردية "هي هوية وثقافة كل كردي".

ودعا الطالب لقمان عبدالو كل طلاب الكرد إلى التمسك بلغتهم الأم، وقال لقمان "أتمنى من الجيل الحالي مواصلة التعلم بلغته الأم لبناء مستقبل مشرق".

(م)

ANHA