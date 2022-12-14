​​​​​​​مدرسة قرية كوران مدمّرة بالكامل جراء الهجمات التركية الهمجية

مع تدمير المدرسة الوحيدة في القرية فإن عشرات الطلبة حرموا من التعليم.

ويشكل التنقل بين القرى في الريفين الشرقي والغربي لمقاطعة كوباني خطراً كبيراً، خاصة وأن قواعد الاحتلال التركي تقصف بشكلٍ وحشي تلك القرى بالمدفعية في ظل تحليقٍ مستمر للطائرات المسيّرة.

وصعّد الاحتلال التركي هجماته بالطائرات الحربية والمدفعية والدبابات مستهدفاً البنية التحتية، المنشآت الحيوية والمرافق العامة في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، استشهد على إثرها مواطنون ومقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية.

وتوجد 18 مدرسة علق فيها الدوام الرسمي جراء الهجمات التركية المتواصلة على مركز مقاطعة كوباني وريفها.

وفي 20 تشرين الثاني الفائت، دمر جيش الاحتلال التركي مشفى كورونا في جنب مدينة كوباني.

(ز س/د)

ANHA