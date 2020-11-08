​​​​​​​مدرّسون ومدرّسات: مطلب ENKS بإلغاء اللغة الكردية يخدم سياسات الإبادة

طلب المجلس الوطني الكردي (ENKS)، في الأول من شهر تشرين الأول المنصرم، استبدال مناهج الإدارة الذاتية بمناهج الحكومة السورية، وإنهاء نظام الرئاسة المشتركة في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وقد تحدث مدرّس مادة الكيمياء العامة في معهد فيان أمارة في الشهباء محمد ألو عن أهمية اللغة ، قائلاً" الشعب الكردي منذ آلاف السنوات حُرم من حق التعلّم باللغة الكردية"، وأضاف " بعد بدء الثورة كسبنا هذا الحق ومن أجل حمايته علينا بالتدريب لأن اللغة هي عنصر أساسي في حياة الكرد".

وتساءل ألو، قائلاً " لماذا لا يجب علينا ممارسة حق التعلّم والتعليم باللغة الكردية، وقد ناضل الشعب الكردي زمناً طويلاً من أجل تحقيق هذا الهدف، وإن مطلب المجلس الوطني الكردي يتناسب مع سياسات الدولة التركية الساعية إلى إبادة الكرد".

ثورتنا هي ثورة اللغة الكردية

ومن جهتها تحدثت مدرّسة مادة التاريخ في معهد فيان أمارة ميديا بريم عن أهداف المجلس الوطني الكردي " العالم أجمع يعلم أن ثورتنا هي ثورة اللغة، فمنذ آلاف السنين ولغتنا تتعرض للصهر، وفي هذه المرحلة التاريخية نحاول إعادة إحياء لغتنا الكردية ".

وتابعت ميديا حديثها "الكرد يتعرضون دائماً للمجازر ومحاولات الإمّحاء وإحداها هي محاولات المجلس الوطني الكردي (ENKS)، ورغم أنهم كرد إلا أنهم يخدمون مصالح الدول الرأسمالية والشخصية، وكل ذلك يوضّح غايتهم في تلبية حاجة الاحتلال".

وأنهت ميديا حديثها " نريد تعلّم لغتنا، وسنظل نقاوم ونناضل لأجلها".

(م)

ANHA