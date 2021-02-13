​​​​​​​مدرعات بريطانية تصل إلى لبنان للدفاع عن حدودها

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، في تغريدة على حسابها في تويتر: "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصًا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها".

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة ثانية إن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا".

وأشارت إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود.

إلى ذلك، لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري يجري مشاورات منذ أشهر من أجل تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد من العراقيل المعيشية التي يشهدها لبنان من نحو سنتين.

الجمعة، قال الحريري، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات تشكيل الحكومة بعد أشهر من المشاحنات السياسية"، مضيفًا أنه ويواجه عقبات في تشكيل الحكومة وسط خلافات مستعصية بين الفرقاء السياسيين في البلاد، الأمر الذي لا يزال يعطل مساعدات دولية عدة كانت مقررة.

(د أ)