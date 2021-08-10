​​​​​​​مدنيان من عفرين يتعرضان للاختطاف في المناطق المحتلة من قبل تركيا

أفادت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة لوكالتنا ، بإقدام مرتزقة ما تسمى هيئة تحرير الشام والمجموعات المرتزقة الأخرى التابعة للاحتلال التركي على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي عفرين في المناطق التي تحتلها تركيا.

المصادر أكدت إن المختطفين كانوا قد دفعوا مبالغ مالية للمرتزقة مقابل عدم التعرض لهم، وأشارت إن المواطن عبد القادر عبد الناصر من أهالي قرية كفردليه التابعة لناحية جندريسة ، قد اختطف من قبل مرتزقة هيئة تحرير الشام أثناء محاولته العبور من إدلب نحو الأراضي التركية .

المصادر قالت إن عبد القادر قد دفع مبلغ من المال لمجموعة من المرتزقة مقابل عدم التعرض له في وقت سابق .

وفي السياق ذاته، أقدمت مرتزقة جيش الاحتلال التركي على اختطاف المواطن لطفي مصطفى عمر 37 عاماً، من أهالي قرية إيكيدام التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

وبحسب مصدر خاص لوكالتنا إن المواطن لطفي عمر تلقى ضمانات أيضاً بعدم التعرض له من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وفور وصوله إلى مدينة إعزاز المحتلة تم اختطافه من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

هذا ولا يزال مصير المختطفين مجهولاً .

(ف إ/سـ)

ANHA