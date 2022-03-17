​​​​​​​مدن ونواحي مدينة الحسكة تواصل الاحتفال وإيقاد شعلة النوروز

تستمر مدن ونواحي مدينة الحسكة بإقامة الاحتفالات وإيقاد النيران ابتهاجاً بقدوم عيد النوروز الذي يصادف الـ 21 من شهر آذار . حيث أقيمت احتفاليات متنوعة في حي الطلائع أمام مستوصف الحي وكذلك في حيي تل طويل وتل بيدر تم خلالها تزيين الساحات بالصور والأعلام وإيقاد النيران إيذاناً باقتراب أعياد النوروز.

كما عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والثورية.

وألقيت كلمات مجدت هذا العيد ودعت لأن يكون نوروز 2022 نوروز الحرية للقائد أوجلان الذي قدم كل شيء لتخليص الشعوب المظلومة والمضطهدة من ظلام العبودية والوصول بها إلى الحرية.

كما استذكرت الكلمات تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا الشعوب بكرامة وأمن.

وفي السياق نفسه أوقد أهالي تل تمر شعلة النوروز في قرية تل نصري جنوب تل تمر وسط عقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، التي قدمتها فرقة شورش الغنائية.

ونظم، مجلس بلدة سيكر التابعة لناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا احتفالية بمناسبة اقتراب عيد نوروز لعام2022. وأقيمت الاحتفالية في بلدة سيكر وسطاني 30 كم جنوب ناحية الدرباسية أمام مجلس البلدية بمشاركة العشرات من الأهالي وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت الاحتفالية بإيقاد أمهات الشهداء شعلة نوروز، ومن ثم عقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

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ANHA