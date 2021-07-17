​​​​​​​مبعوث فنلندا: نشعر بالأسف حيال قرار إغلاق معبر تل كوجر

بتاريخ 14 تموز الجاري، وصل وفد فنلندي برئاسة السفير "يوسي تانر" مبعوث فنلندا لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في زيارة لدائرة العلاقات الخارجية، وتم استقباله من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، الدكتور عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة المشتركة، فنر كعيط، وعضوة الهيئة الإدارية للدائرة سناء دهام.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة أبرزها الاستمرار بإغلاق معبر (تل كوجر، واستمرار قطع تركيا المياه عن المنطقة، ومشاركة الإدارة في العملية السياسية، وحول دور فنلندا للمساهمة في حلها ودعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقال عبدالكريم عمر" الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا يشعر بالإحباط حيال قرار مجلس الأمن الأخير باستمرار إغلاق معبر تل كوجر الذي يتسبب بحرمان سكان المنطقة ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين من المساعدات الإنسانية، وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وضرورة إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات لتجنيب السكان عواقب وتبعات هذا القرار، بالإضافة إلى ضرورة إرسال اللقاحات بشكل مباشر إلى المنطقة لمواجهة وباء كورونا".

وتحدث أيضاً عن هجمات وتهديدات تركيا وانتهاكاتها المستمرة في المناطق المحتلة عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) وغيرها، مؤكداُ أن هذه التهديدات والهجمات هي لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومحاولة لإنعاش داعش من جديد، وتركيا مستمرة في مشروعها لإجراء التغيير الديمغرافي.

من جانبه قال المبعوث يوسي تانر "دولة فنلندا كانت من الدول الداعمة لفتح المعبر وتشعر بالأسف حيال القرار، لما سيكون له من تأثيرات سلبية على سكان المنطقة"، وشكر "الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لتعاونها معنا وسنستمر في التعاون والتباحث حول القضايا والمسائل التي تخص المنطقة”.

في نهاية الزيارة تم تسليمهم امرأة من نساء دعش وطفليها وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها بين الجانبين.

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