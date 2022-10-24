​​​​​​​مبعوث الولايات المتحدة لشمال وشرق سوريا يلتقي بأحزاب الوحدة الوطنية

استقبل مبعوث الولايات المتحدة لشمال وشرق سوريا نيكولاس غرينجر، من قبل عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، الناطقة باسم الحزب سما بكداش، سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا صالح كدو، الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي، سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، محمد موسى، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصرالدين ابراهيم.

وعقد الطرفان اجتماعاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام دام لساعتين.

وقال مصدر حضر الاجتماع لمراسلنا، أن الطرفين ناقشا مجمل الأوضاع في مناطق شمال وشرق سوريا، وتطرقا للأوضاع في مقاطعة عفرين المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

(أس/س ر)

ANHA