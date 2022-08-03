​​​​​​​مباحثات حول الأزمة السياسية في العراق بين الكاظمي والعامري

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان إن "العامري، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد".

وأضاف إن "الجانبين، ناقشا آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف".

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الشهر العاشر من السنة الماضية، زادت حدتها بعد أن التظاهرات التي قام بها أنصار التيار الصدري احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة.

(ش ع)