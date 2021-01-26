​​​​​​​مباحثات بين بايدن وأنجيلا ميركل حول أولويات السياسة الخارجية بشأن إيران وروسيا والصين

وخلال الاتصال الهاتفي بين الطرفين، شددت أنجيلا ميركل وجو بايدن، على أهمية العمل معًا لمكافحة وباء كوفيد-19, والعمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة بشأن إيران والصين وروسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض.

وأعرب بايدن عن نيته تعزيز التحالفات الأميركية مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي.

فيما قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن زيبرت، في بيان إن "المستشارة والرئيس الأميركي يتّفقان على أن هناك حاجة لجهود دولية قوية للتعامل مع جائحة كوفيد-19".

وأضاف زيبرت أن أنجيلا، رحّبت بقرار بايدن إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب، في تموز/ يوليو من العام المنصرم، بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب قد سحب بلاده أيضًا من اتفاق باريس للمناخ، زاعمًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى "قتل الاقتصاد الأميركي" وليس إنقاذ البيئة.

وأثنت أنجيلا ميركل على إعادة بايدن بلاده إلى اتفاق باريس، وتعهّدت بجاهزية ألمانيا لتحمّل مسؤولياتها "مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي في التعامل مع المهام الدولية".

وكانت المستشارة الألمانية، قد قالت يوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي، إن هناك أرضية مشتركة أكثر بكثير مع واشنطن الآن بعد انتخاب بايدن.

(د أ)