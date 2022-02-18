​​​​​​​مباحثات بين العراق وسوريا حول فتح المنافذ الحدودية بين البلدين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن "الجانبين ناقشا الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون البرلماني من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والتأكيد على حرصَ العراق بدعم أمن واستقرار سوريا".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا التعاون بفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين؛ لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

(د ع)