​​​​​​​مبادرة شبابية للحد من أزمة المياه في الحسكة

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع المياه عن مدينة الحسكة وضواحيها منذ أكثر من 22 يومًا، رغم جائحة كورونا التي تعصف بالمنطقة، وسط صمت من قبل القوات الروسية والأمريكية.

وكانت مديرية المياه في مدينة الحسكة ضخت يوم أمس، المياه من محطة الحمة باتجاه الخزانات في حي العزيزية والتي وصلت بدورها إلى أحياء "الصالحية، العزيزية، طلائع، خشمان، المفتي".

وللحد من أزمة المياه، وفي بادرة اجتماعية تكاتفية، وزّع حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع شبيبة مستقلين من ناحية الدرباسية 60 صهريجًا من المياه على الأهالي.

ووُزعت المياه عبر الكومينات الموجودة في أحياء "النشوة، الصالحية جنوبية وشمالية، الكبابة، تل حجر، ناصرة، كلاسة، زراعة، معيشية والمفتي"، بمعدل 5 براميل لكل منزل.

برزان سينو، أحد أعضاء الشبيبة المستقلين، أوضح لوكالة أنباء هاوار، أن المبادرة مستمرة حتى نهاية أزمة المياه في المدينة، وشكر بلدية الشعب في ناحية الدرباسية على مساهمتهم بتعبئة الخزانات بشكلٍ مجاني.

ودعا سينو، الشبيبة المستقلين إلى المساهمة والقيام بهذه المبادرات الإنسانية حتى انتهاء أزمة المياه في مدينة الحسكة وضواحيها.

ومن جانبها شكرت المواطنة أديبة خليل إبراهيم الجهات المعنية القائمة على عملية توزيع صهاريج المياه بشكلٍ مجاني على الأهالي في المدينة، متمنيةً قيام الجهات المعنية بمبادرات إنسانية شبيهة.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الصهاريج إلى 100 صهريج لتغطية كافة أحياء المدينة.

(هـ ن)

ANHA