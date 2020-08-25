​​​​​​​مبادرة لوقفة المرأة الحرة في سوريا.. مشروع العيادة المتنقلة

هذا وقد تم الإقرار على المشروع منذ عام، وبدأ العمل على تجهيزه منذ أربعة أشهر، وستكون العيادة المتنقلة "آري" قيد التنفيذ بعد إتمام النواقص من أدوية وطبيب مختص بقسم الأطفال.

هذا وسيخصص للعيادة أطباء اختصاصيون من قسم النسائية، قسم الأطفال، وقسم الداخلية.

كما ستحدد العيادة يومين إلى ثلاثة أيام لنازحي مُخيم واشو كاني والقرى التي هي بحاجة ماسة لها.

جيلان عثمان عضوة في وقفة المرأة الحرة في سوريا أوضحت لـANHA "نحن نعمل على هذا المشروع منذ ما يقارب أربعة أشهر، خدمة للواقع الصحي للقرى المحيطة بمدينة الحسكة التي تبعد عنها ما يقارب 30 كم.

وقالت جيلان: قمنا بشراء المعدات اللازمة للبدء بالمشروع، من السيارة اللازمة للعيادة المتنقلة بتجهيزاتها والمعدات الطبية، وكيفية العمل على برامجها المخصصة لها، وسيتوفر في العيادة المتنقلة عدة أجهزة، من جهاز إيكو وهو جهاز فحص طبي يعتمد على الموجات الصوتية عالية التردد لإجراء التصوير وجهاز السكشن لشفط البلغم واللعاب والسوائل والدم القيحي، إضافة إلى جهاز لقياس الضغط وتحليل السكر وجهاز التنفس والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية.

وبيّنت جيلان أن مشروع العيادات المتنقلة قيد التجهيز لكن يوجد نقص في كمية الأدوية اللازمة لإتمامها، وسيتم التنسيق مع هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي.

وعن هدف العيادة قالت جيلان" نهدف إلى تقديم الدعم الصحي لأهالي القرى والنازحين، إذ يوجد نقص في تقديم الدعم الصحي للقرى، ومن واجبنا تقديم هذا العون لهذه القرى وخاصة للمرضى الذين يحتاجون الرعاية خارج المشفى والذين لا يمكنهم الوصول إلى المشفى بسبب بعدها.

وأشارت جيلان عثمان في ختام حديثها "بعد انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا سنعمل على الحد من انتشاره، حيث أن لدينا تجهيزات سابقة، إذ يوجد لدينا ثلاث مستوصفات، وفي كل مستوصف جهاز لقياس الحرارة وأدوات التعقيم، كما سنقوم بإلقاء محاضرات، ولكن لضرورة التباعد الاجتماعي سيتم إلقاؤها بنظام أون لاين أو عن طريق المنشورات الالكترونية.

(س و)

ANHA