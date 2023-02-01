​​​​​​​مبادرة في عين عيسى لجمع التبرعات لذوي ضحايا مبنى شيخ مقصود

تضامناً مع ذوي ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وتقديم المساعدة لهم، أطلق أهالي ناحية عين عيسى ووجهاء المنطقة، اليوم الأربعاء، مبادرة لجمع التبرعات، في ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي.

وشهد "قسم معروف" في حي الشيخ مقصود، في 22 كانون الثاني المنصرم، انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق، تقطنه 7 أسر كردية وعربية تضم 18 شخصاً، ما تسبب بفقدان 16 شخصاً لحياتهم بينهم 6 أطفال و6 نساء.

وأكد أهالي ناحية عين عيسى أنهم متضامنون مع إخوتهم في حي الشيخ مقصود، وأنهم يتقاسمون معهم ما حل بهم نتيجة انهيار المبنى، وسوء الأوضاع المعيشية؛ جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات حكومة دمشق، وأن هذه المبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية سكان حي الشيخ مقصود؛ مهجّرون من مقاطعة عفرين المحتلة؛ جراء احتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عام 2018، حيث اضطروا للسكن في مبانٍ شبه مدمرة؛ بسبب القصف طيلة سنوات الحرب الدائرة في سوريا.

ومن المقرر أن تستمر الحملة 7 أيام على التوالي.

(د)

ANHA