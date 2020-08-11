​​​​​​​مبادرة أمريكية بشأن ليبيا أهم بنودها سحب المرتزقة

ونقل السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقاء جمع بينهما في العاصمة المصرية، وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن صالح ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، وأكد ضرورة التوزيع العادل للثروة.

وذكرت مصادر سياسية ليبية لـ«البيان» أن واشنطن متمسكة بفرض منطقة منزوعة السلاح تشمل خط سرت الجفرة ومنطقة الهلال النفطي، بما يسمح بإعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية.

وتستمر تركيا بنقل الآلاف من المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا وتحشد قواتها للسيطرة على حقول النفط في سرت والجفرة وهذا ما أعلنته مصر خط أحمر.

(ي ح)