​​​​​​​مبادرة النساء المنتقمات ينفذن عمليات انتقامية ضد الاحتلال التركي

أعلنت مبادرة النساء المنتقمات في باكور (شمال كردستان)، عبر بيان لها، أنها أضرمت النار في ثلاث عربات لعملاء لدولة الاحتلال الفاشية، في كل من مرسين وباليكسير وإسطنبول، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والممارسات اللا إنسانية ضد المعتقلين السياسيين، كما نفّذت عملية ضد عربة للشرطة بالأسلحة الفردية والقنابل.

وحسب ما جاء في البيان: "نُفّذت عملية بالأسلحة الفردية والقنابل اليدوية الصنع ضد عربة لشرطة الدولة التركية الفاشية بتاريخ (22 تموز) في ناحية بايلي كدوزو بمدينة إسطنبول، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالعربة، بالإضافة إلى إصابة أحد عناصر الشرطة.

وفي 20 تموز، تم إضرام النيران في سيارة عضو فرع الشباب التابع لحزب العدالة والتنمية بناحية مانياس في مدينة باليكسير. وفي 19 تموز، أُضرمت النيران في سيارتين تعود ملكيتهما لعملاء للفاشيين في ناحية آنامور بمدنية مرسين".

(أ ب)