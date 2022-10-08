نشرت مبادرة نساء "أشعة الشمس" يوم أمس، بياناً أعلنت فيه تنفيذها عملية ضد عربات شرطة دولة الاحتلال التركي ومخفرهم بين 20 أيلول المنصرم و3 من تشرين الأول الجاري.

جاء في نص البيان، "إحياءً لعملية الرفاق الشهداء سارا وروكن، نفذت وحداتنا عملية في 20-24 من أيلول في كفر، تم تنفيذ عملية بالألعاب النارية والقنابل الصوتية في السوق في /20/ من أيلول قرابة الساعة 7-8 ضد مقر الشرطة الفاشية.

تتم تنفيذ عملية نوعية في 24 من أيلول عند الساعة 11:30 مساءً في حي جمهورية في كفر ضد مدرعات وعربات الشرطة المدنية الفاشية التي كانت تقوم بدورية، حيث تم تدمير عربات الشرطة المدنية بشكل كامل ومقتل اثنين من شرطة دولة الاحتلال التركي، وجرح اثنين آخرين إصابة أحدهما خطيرة.

تنفيذ عملية بالقنابل الصوتية في 30 من أيلول عند الساعة 00:00 مساءً مقسمة على قسمين في حي أورمان في كفر ضد مخفر للشرطة التركية حيث دخل جنود جيش الاحتلال الخائفين في الانتشار في المنطقة حتى الصباح".

وأكد البيان "في 3 تشرين الأول وجهت ضربات لمخفر الشرطة الـ 75 في حي قشلا في كفر، وذلك في ذكرى مؤامرة 9 تشرين الأول ضد القائد عبد الله أوجلان".

وقد ذكر البيان هذه المعلومات حول هذه العملية:

" وجهت وحداتنا عند الساعة 20:00-21:00 ضربات ضد مخفر الشرطة الـ 75 الذي احتل حينا، نفذت العملية على من جناحين بالقنابل اليدوية والصوتية، بعد العملية تم تنفيذ عملية بالأسلحة ضد الوحدات الخاصة للشرطة الذين توجهوا نحو حينا، حيث تم توجيه ضربات للوحدات الخاصة من الشرطة بالأسلحة الفردية، واستمرت الاشتباكات لوقت طويل، حيث أسفرت العملية عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة، وجرح ثلاثة آخرين حالة أحدهم خطيرة.

وصلت وحداتنا بشكل آمن إلى مواقعها بعد هذه العملية الناجحة".

(ف)