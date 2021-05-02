​​​​​​​مبادرة الجدائل الخضراء تحذر من تداعيات نقص المياه على البيئة

ومبادرة الجدائل الخضراء هو مشروع بيئي، بادر به مجموعة من المتطوعين لزراعة أكثر من 4 ملايين غرسة في مناطق شمال وشرق سوريا، حفاظًا على المساحة الخضراء وحمايتها من التصحر وتغيير معالم المنطقة التي دمرتها الحرب، والتي تسعى تركيا إلى تدميرها باستمرار حبسها لمياه نهر الفرات منذ شهر شباط الماضي.

البيان قرئ في جامعة روج آفا باللغتين، باللغة الإنكليزية قرأته المتطوعة في المبادرة جوانا آراس، وبالعربية قرأه محمد جقماقي أحد مؤسسي المبادرة.

وذكر البيان في بدايته، الحرب القذرة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد شعوب المنطقة بحبسها لمياه نهر الفرات في كل مرة، وحرمان سوريا من حصتها منها، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات الموقعة بخصوص تقاسم مياهه والمسجلة أصولًا لدى الأمم المتحدة.

كم سلّط البيان الضوء على الأضرار البيئية الناجمة عن نقص منسوب مياه نهر الفرات، حيث يهدد آلاف الهكتارات بالتصحر وتدمير الغطاء النباتي الذي تشتهر به منطقة حوض الفرات، وتأثيرها على التوازن البيئي والثروة الحيوانية والسمكية وتسبّبها بتملح التربة.

وحذر البيان من تداعيات انخفاض منسوب المياه على التربة "ستتعرض التربة لخطر التعرية التي تؤدي إلى استنزاف عناصرها المغذية للنبات، هذا من جانب، ومن جانب آخر سيتسبب بخرق التوازن للتنوع البيولوجي، حيث سيؤدي إلى انقراض أنواع نباتية وحيوانية، بسبب عدم قابليتها للنمو والتكاثر، ناهيك عن الأمراض والأوبئة التي ستطال البشر".

وفي بالختام قال البيان "إننا في مبادرة الجدائل الخضراء وباسم مؤسسيها وكافة المتطوعين نستنكر هذه الممارسات ونناشد المؤسسات والمنظمات والنشطاء والأحزاب البيئية والدول الموقعة لقمة باريس للمناخ ذات التأثير؛ الضغط على الدولة التركية لإعادة ضخ مياه نهر الفرات كما كان سابقًا، وذلك تلافيًا لكوارث لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت هذه الممارسات".

(ه ع/ مـ)

ANHA