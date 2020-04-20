​​​​​​​مبادرة الفنانين الكرد تدعو القوى الكردية إلى اعتماد الحوار لحل القضايا الخلافية

وقالت المبادرة في بيان كتابي " الجميع يعلم أن دولة الاحتلال التركي تسيّر حرب إبادة شاملة ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة".

وذكّر البيان بمقاومة الكرد في عام 2014 " في عام 2014 خلق الموقف الوطني تجاه مقاومة كوباني وشنكال وكركوك وخانقين ومخمور وكثير من المناطق، روحاً وطنية وأملاً كبيراً".

وأضاف البيان" للأسف، الكثير من القوى والأحزاب ضيعت الفرصة من أجل مصالح حزبية وتحت تأثير القوى المهيمنة".

وشدد البيان على أهمية الوحدة الكردية، مذكراً بالعواقب الوخيمة الناجمة عن تشتت الصف الكردي" الاحتلال في عفرين وكري سبي وسري كانيه والكثير من المناطق الاستراتيجية في باشور، بلا شك كان نتيجة تشتت الصف الكردي، وعدم وجود اتفاق بين القوى الكردية".

زينه ورتي

ولفت البيان إلى المخاوف التي تثيرها التوترات في منطقة زيه ورتي في باشور (جنوب كردستان) في صفوف المجتمع الكردي، وحذر من اقتتال داخلي بين الكرد.

الحوار من أجل الحل

ودعت المبادرة التي تضم فنانين من أجزاء كردستان الأربعة، القوى الكردية إلى اعتماد الحوار والتشاور لحل القضايا الخلافية في زينه ورتي، وتغليب المصلحة الوطنية الكردية.

(م)