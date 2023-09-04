​​​​​​​معزون وذوو الشهداء: سنحمي ثورة أخوة الشعوب مهما كلفنا الأمر

نصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، اليوم، خيمة عزاء لعضو قوى الأمن الداخلي أحمد يعقوب، الذي استشهد في الـ 1 من أيلول من العام الجاري، خلال عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور؛ أمام منزل عائلته الكائن في حي الآشورية في قامشلو.

وتوافد المئات من أهالي مقاطعة قامشلو إلى خيمة العزاء التي علق فيها صور الشهيد وعلم مجلس عوائل الشهداء، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد يعقوب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزّى عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو كيفو عثمان، عائلة الشهيد، وأشاد بتضحيات الشهداء في حماية مكتسبات الثورة، وقال: "بتضحيات أبنائنا وبناتنا من كافة مكونات شمال وشرق سوريا دحرنا مرتزقة داعش والمخططات التي تحاك ضد إرادتنا كشعوب".

كيفو عثمان تعهد بتقديم الغالي والنفيس في سبيل حماية ثورة أخوة الشعوب.

بدوره، أكد عضو مكتب العلاقات في مجلس قامشلو العسكري، نذير صوفي، على تصعيد النضال في جميع الساحات والميادين حتى تحقيق النصر.

واستنكر من جهته الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في قامشلو، علي رسول، محاولات بث الفتنة بين شعب شمال وشرق سوريا، وأكد: "ليست المرة الأولى التي يسعى بها الأعداء لكسر إرادة شعب المنطقة عبر بث فتن وشن هجمات، سننتصر كما انتصرنا سابقاً بفضل تكاتفنا أمام جميع الهجمات والمحن لا محال".

ودعت عضوة مؤتمر ستار في قامشلو، ميديا علاوي، أهالي شمال وشرق سوريا لتوخي الحيطة والحذر من جميع المخططات الهادفة لضرب مكتسبات شعب المنطقة وعاهدت باسم جميع النساء بتصعيد النضال.

وشدد عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، ابراهيم كلو، على ضرورة تصعيد النضال، وقال: "يتطلب منا كشعب شمال وشرق سوريا تعزيز وحدتنا وتصعيد النضال لإفشال مخططات الأعداء وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

وانتهت المراسم بتسليم مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهادة لذوي الشهيد أحمد يعقوب.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم تقديم واجب العزاء للشهيد عبد السلام محمود، الإداري في شركة نوروز.

واستشهد عبد السلام محمود، بتاريخ الـ 2 من أيلول الجاري، أثر استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لسيارته على طريق كركي لكي - ديرك.

وتوجّه المئات من مكونات مقاطعة قامشلو إلى خيمة العزاء التي نُصبت في مسقط رأسه بقرية سحل جنوب غرب ناحية تربه سبيه.

ولدى وصول المعزيين إلى خيمة العزاء التي علّقت فيها صور الشهيد عبد السلام والقائد عبد الله أوجلان، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية عطية حسن، وأشادت بتضحيات شعب شمال وشرق سوريا، وقالت: "امتزجت دماء مكونات المنطقة وانبعث منه مجتمع متماسك قادر على مجابهة كافة التحديات".

من جانبها، أكدت عضوة مؤتمر ستار في تربه سبيه غالية أحمد أن فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان حققت إنجازات كبيرة وخصوصاً بتحرير المرأة في الشرق الأوسط، وجددت العهد على مواصلة النضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان وتحقيق أهداف جميع الشهداء.

تلته كلمة لعضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، شفيق موسى، أشار خلالها إلى محاولات بعض الأطراف الخارجية في افتعال فتنة بين مكونات المنطقة، وقال: "هذه المحاولات مستمرة، وكما اتحدت المكونات عام 2012 وأفشلت كافة المخططات الخارجية، سنتحد مرة أخرى لوضع حد للتدخلات الخارجية".

أما الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، محي الدين حسن، أوضح أن الشهداء بتضحياتهم استطاعوا خلق مجتمع متماسك ومناضل في سبيل حقوقه المشروعة، مؤكداَ على المضي على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر الكامل.

من جانبه، أشار أبن الشهيد عبد السلام، كلهات محمود إلى: "والدي بشهادته وجّه رسالة بأن عائلة الشهيد وكل الشعب الكردي سيقدمون كل ما يلزم من أجل حماية وطنهم مهما كلّف الأمر من تضحيات"، وأضاف: "جعل من جسده مشروع شهادة لوطنه، نحن أيضاَ سنواصل هذا النضال حتى النهاية".

وأضاف: "هناك الآلاف من الوطنيين مثل والدي، قدموا أرواحهم من أجل وطنهم لذا علينا إكمال مسيرتهم لأننا شعب نستحق أن نعيش بحرية ونملك قائداً ذا فلسفة وفكر يصون حقوقنا وديمقراطيتنا".

واختتمت مراسم واجب العزاء بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA