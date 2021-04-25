​​​​​​​معزون بالشهيد هايس الجريان : شهيد السلم والسلام

توافد وجهاء وشيوخ العشائر العربية ووفود من القوات العسكرية إلى خيمة عزاء الشهيد هايس الجريان أحد وجهاء عشيرة البني سبعة، في مسقط رأسه بقرية شرموخ التابعة لناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو.

واغتيل الوجيه هايس الجريان من قبل مرتزقة "الدفاع الوطني" في الـ 23 من نيسان الجاري بعد خروجه من الاجتماع المنسّق بين قوى الأمن الداخلي والعشائر لوقف إطلاق النار في حي طي.

وتحت خيمة العزاء، ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف الذي قال إن مرتزقة الدفاع الوطني هم عصابات خارجة عن القانون ولا تمثل أي عشيرة أو مكون فهي لا تمثل إلا نفسها.

ودعا نايف المكونات إلى أن تكون متيقظة حيال ممارسات مرتزقة الدفاع الوطني، وقال: "يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نكون يقظيين لما يحاك من حولنا من مؤامرات خبيثة هدفها ضرب وحدتنا واستقرارنا وإثارة الفوضى في مناطقنا".

كما ألقيت كلمة من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، ألقاها كيفو عثمان، والذي تطرق إلى مناقب الوجيه هايس الجريان ونضاله، وقال: "مهما تحدثنا عن نضال الوجيه هايس لا نستطيع أن نعطيه حقه، فالشهيد هايس كان من الشخصيات الاعتبارية والوطنية، وأصبح شهيد السلم والسلام والأمن والأمان".

ويذكر أنه وبعد اشتباكات عنيفة دارت خلال أربعة أيام بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي بحي طي تدخّل وجهاء العشائر العربية لحقن الدماء وإقناع مرتزقة الدفاع الوطني بالكف عن الهجوم على قوى الأمن الداخلي، وكُلّف الشهيد هايس الجريان بمهمة التوسط بين الطرفين.

وبعد خروجه من الاجتماع المنسّق بين قوى الأمن الداخلي والعشائر لوقف إطلاق النار، في الـ 23 من نيسان الجاري، استهدفه قناص لمرتزقة الدفاع الوطني عندما كان أمام منزله الكائن شمال شرق المشفى الوطني بمدينة قامشلو والذي يخضع للسيطرة النارية لمرتزقة الدفاع الوطني، ما أدى إلى استشهاده.

وأقيمت له مراسم تشييع في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، الجمعة، بمشاركة الأهالي ووجهاء العشائر العربية.

(ش أ/ م ح)

ANHA