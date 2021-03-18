​​​​​​​مايكل روبين: أوجلان يمثل بالنسبة للكرد المثل التقدمية

وقال الباحث الأمريكي مايكل روبين في مقال له في موقع "19 fortyfive" الأمريكي، أنه في 14 آذار / مارس الحالي، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التركية حول صحة أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني (PKK).

وأشار إلى أن آخر مرة سمحت فيها السلطات التركية لمحاميه بزيارته كانت في آب/ أغسطس 2017، وآخر مرة سمحت له إدارة السجن بمكالمة هاتفية كانت في نيسان/ أبريل 2020.

وأضاف روبين: "يعتبر العديد من الكرد أن أوجلان هو نيلسون مانديلا، المناضل من أجل الحرية الذي تحوّل إلى سجين ويصرون على أنه يمكن أن يكون زعيمًا سياسيًّا موحدًا إذا تم إطلاق سراحه".

ولفت إلى أن أوجلان أمضى سنوات سجن منتجة، حيث كتب عددًا من الأطروحات ودعوته إلى "الكونفدرالية الديمقراطية".

ويقول روبين إنه قام بتقييم فلسفته بشكل نقدي، وأضاف: "لكن من المستحيل إنكار أهميتها وقبولها الواسع بين المجتمعات الكردية من كوباني إلى كرمانشاه، ببساطة، حزب العمال الكردستاني تطور".

ويوضح روبين في مقالته إلى أن "أردوغان وبارزاني يركزان على حصر السلطة داخل عائلتهما"، ولكن حزب العمال الكردستاني لا يفعل ذلك.

ويقول مختتمًا: "ببساطة، بالنسبة لمعظم الكرد اليوم، يمثل أوجلان المثل التقدمية بينما يمثل أردوغان وبارزاني الاستبداد والرجعية".

(م ش)