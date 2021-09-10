​​​​​​​مايكل روبين: انجرليك هي القاعدة الأجنبية الوحيدة التي يجب على بايدن التخلي عنها

ويقول الباحث الأمريكي مايكل روبين في مقال رأي لمجلة واشنطن إكزامنر الأمريكية، عندما زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي البيت الأبيض في 26 تموز 2021، وافق هو وبايدن على إنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق. يعتقد العديد من العراقيين ليس فقط أن الوجود العسكري الأمريكي لن يكون بعيدًا عن الركب، ولكن الفراغ الناجم عن ذلك سيضعهم تحت رحمة إيران وداعش.

إن الوجود العسكري الأمريكي المتبقي في كل من سوريا والصومال على وشك الانهيار، الأمر الذي سيسعد القاعدة وحركة الشباب. كما أن الأمر مثير للسخرية، هو تصميم إدارة بايدن على التمسك بالقاعدة الواحدة التي كان ينبغي على أمريكا التخلي عنها قبل عقد من الزمن (قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا).

خلال الحرب الباردة، كان لإنجرليك دور حاسم. كانت تركيا واحدة من دولتين فقط من دول الناتو على حدود الاتحاد السوفيتي. دعمت القاعدة رحلات الاستطلاع U-2، والعمليات الأمريكية خلال أزمة لبنان عام 1958، وتحرير الكويت عام 1991، ومؤخراً القتال ضد طالبان، كما تستضيف إنجرليك أيضاً ما يقرب من 50 سلاح نووي.

ومع ذلك، بدلاً من أن تكون إنجرليك أصلاً استراتيجياً، فقد أصبحت الآن مسؤولية استراتيجية. تركيا عدو بقدر ما هي حليف. يقول رجب طيب أردوغان، إنه لا توجد لديه مشكلة مع أيديولوجية طالبان، كما أن تركيا العضو في الناتو، بدأت تميل بشكل متزايد نحو روسيا.

يقول بعض أعضاء جماعات الضغط التركية إن المشكلة تكمن في أردوغان وليست تركيا نفسها. لكن الضرر الذي أحدثه أردوغان لن يكون من السهل عكسه: على مدار 18 عاماً في السلطة، أعاد تشكيل الجيش بالكامل وقام بتلقين أكثر من 30 مليون تلميذ تركي.

المشكلة الحقيقية ليست فقط مشكلة عداء تركيا، بل يكمن في أردوغان سينظر يوماً ما إلى الوجود الأمريكي في إنجرليك على أنها رهينة. فكل جندي أمريكي ومقاول وعائلة في إنجرليك هم رهائن محتملون، فالتهديد حقيقي.

يحاول أردوغان في كثير من الأحيان إعادة توجيه الغضب نحو الأمريكيين. في أعقاب انقلاب "حريق الرايخستاغ" عام 2016، وجه أردوغان العصابات إلى بوابات القاعدة. وألقى باللوم على القائد الأمريكي في التواطؤ في المؤامرة.

ببساطة، يخاطر إنجرليك الآن بتكرار أزمة الرهائن في إيران عام 1979.

على عكس باغرام في أفغانستان، لن يؤثر خروج الولايات المتحدة من إنجرليك على العمليات الأمريكية. يمكن للولايات المتحدة الآن استخدام قاعدة Mihail Kogalniceanu الجوية في رومانيا، وهو أمر لم يكن ممكناً أبداً خلال الحرب الباردة. كما وسّعت اليونان مؤخراً قاعدة خليج سودا البحرية. في الواقع، فإن الخاسر الوحيد من الانسحاب من إنجرليك سيكون الاقتصاد التركي المحلي.

قد يكون ضغط بايدن لإنهاء "الحروب الأبدية" غير مسؤول، لكن ترك قاعدة عفا عليها الزمن لن يكون كذلك. دعونا ننهي الوجود العسكري الأمريكي في تركيا.

(م ش)