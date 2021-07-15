ويقول الكاتب الأميركي مايكل روبين في مقال له لمجلة "1945" الأميركية أنه كتب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الانقلاب الجاري داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية. باختصار، تحرك بافل طالباني، نجل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني، ضد ابن عمه لاهور طالباني الذي شارك معه في رئاسة الحزب.

المعركة السياسية لم تنته بعد، ولكن على المدى القصير، يدعي بافل بأن له اليد العليا. لقد قام بتغيير وسائل التواصل الافتراضي الخاصة به ليعلن نفسه الرئيس الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني، بغض النظر عن أن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يفوضه قانونياً على هذا النحو.

في غضون ذلك، أمر قوباد طالباني، شقيق بافل، على ما يبدو بمداهمات كل من وسائل الإعلام المستقلة وتلك التابعة لـ لاهور، وتقوم قوات بافل باعتقال الصحفيين. في الواقع، يبدو أن الأخوة طالباني عازمون على القضاء على واحدة من أكثر البيئات الإعلامية حرية في العراق.

بينما يقول بعض المراقبين الكرد، على سبيل المثال عبد الله حويز، من الخطأ أن نرى ما يحصل بأنه مجرد مناورات كردية معتادة، نعم هناك يد أجنبية وراء ذلك، حيث نسّقت كل من تركيا وإيران الخطوة لتقويض مسؤول عارضته لأسباب مختلفة.

مشاكل تركيا مع لاهور معروفة

طور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقات دبلوماسية ومالية وثيقة مع مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في أربيل. فمسرور يفي بأوامر أردوغان، أما لاهور فلا. والأهم من ذلك، عندما سعت الولايات المتحدة إلى العمل مع الكرد السوريين المرتبطين، ساعد لاهور جهود واشنطن بطريقة لم يغفرها أردوغان.

القضية الإيرانية أكثر تعقيداً

غالباً ما يتم تصوير لاهور على أنه رجل إيراني أكثر من أي شخص آخر. بالتأكيد، هو محاور، مثل الرئيس العراقي برهم صالح أو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. غالباً ما يعني هذا معالجة واقع القوات الإيرانية على حدودها وضرورة تقديم تنازلات لدرء التطورات الأكثر خطورة. فعل لاهور ما يعتقد أنه الأفضل للمنطقة الكردية. في بعض الأحيان، أغضبت هذه التنازلات واشنطن.

ما يحفز إيران، وبشكل أكثر تحديداً، الحرس الثوري الإيراني، ليس كراهية لاهور، بل الاعتقاد بأنه يمكنهم السيطرة بشكل أفضل على بافل. منذ أكثر من عقد من الزمان، غادر بافل العراق فجأة إلى لندن. كان هذا الأمر غريباً لأن جلال طالباني كان مريضاً بالفعل وكان بافل هو المسؤول عن الملف الأمني ​​وليس قوباد. الخلفية الدرامية هنا هي أن مجتمع الاستخبارات الأميركية أصبح يعتقد أن بافل قد أعطى معلومات استخباراتية إيرانية حول متعاقدين أميركيين. واجهت السلطات الأميركية جلال طالباني وأعطته خياراً صارماً: نفي ابنه الأكبر أو أن بافل سيواجه الغضب الأميركي.

هل تعلم بافل درسه فيما يتعلق بقلب التوازن بين إيران والولايات المتحدة؟ على ما يبدو لا.

المدير الجديد لمخابرات الاتحاد الوطني الكردستاني هو سلمان أمين، المعروف أيضاً باسم أزهي أمين. كان مساعداً سابقاً للحركة الإسلامية في كردستان والعقل المدبر السابق لأنصار الإسلام الذي استسلم للاتحاد الوطني الكردستاني مقابل العفو. استشهدت لجنة الحادي عشر من أيلول بورقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية تصف جماعة أنصار الإسلام (التي تعمل أيضاً باسم أنصار السنة) بأنها "حليف القاعدة في شمال شرق العراق".

وفي تقرير صدر عام 2003، وجدت مجموعة الأزمات الدولية أنه "لا جدال فيه ... أن جماعة (أنصار الإسلام) لا يمكنها البقاء على قيد الحياة دون دعم الفصائل القوية في إيران المجاورة، شريان حياتها الوحيد إلى العالم الخارجي".

تلقى أمين تدريباً في العمليات والاستخبارات المضادة من وزارة المعلومات والأمن (وزارة الاستخبارات الإيرانية) في طهران. كان والده شخصية مهمة في الأوساط الإسلامية داخل إيران.

ينظر الكثير من الأميركيين إلى كردستان العراق على أنها جزيرة استقرار يمكن أن يعملوا فيها بشكل منتج. ولكن للمرة الأولى منذ عام 2003، ستتعلم الولايات المتحدة بأن ليس لديها أصدقاء حقيقيين في كردستان العراق. ببساطة، يبدو أن مدير المخابرات المركزية بيل بيرنز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، غافلون عما يجري حيث أنهم يسمحون لرجال طهران بملء المناصب السياسية والأمنية العليا في السليمانية.

(م ش)