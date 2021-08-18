​​​​​​​مايك بنس عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان: بايدن أذلنا

وفي مقال رأي لصحيفة الووول ستريت جورنال الأميركية قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، إن الرئيس جو بايدن أعلن بثقة في تموز أن "احتمال قيام طالبان باجتياح كل شيء وامتلاك البلد بأكمله أمر مستبعد للغاية"، ولكن بعد شهر واحد، أصبح السيناريو الذي اعتبره بايدن مستحيلاً حقيقة مرعبة.

وفي الأيام الأخيرة، شاهد العالم مدنيين مذعورين يتشبثون بالطائرات العسكرية الأميركية في محاولة يائسة للهروب من الفوضى التي أحدثها تراجع بايدن المتهور. استولى مقاتلو طالبان على عشرات المركبات العسكرية والبنادق والمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار الأميركية.

انسحاب إدارة بايدن الكارثي من أفغانستان هو إذلال للسياسة الخارجية لا يشبه أي شيء عانته بلادنا منذ أزمة الرهائن في إيران.

لقد أحرجت أميركا على المسرح العالمي، وجعلت الحلفاء يشكون في قدرتنا، وشجعت الأعداء على اختبار عزيمتنا. والأسوأ من ذلك كله، أنه أضر بذكرى الأميركيين الأبطال الذين ساعدوا في تقديم الإرهابيين للعدالة بعد 11 أيلول، وجميع الذين خدموا في أفغانستان على مدار العشرين عاماً الماضية.

في شباط 2020، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق يطالب طالبان بإنهاء جميع الهجمات على الأفراد العسكريين الأميركيين، ورفض الملاذ الآمن للإرهابيين، والتفاوض مع القادة الأفغان بشأن تشكيل حكومة جديدة. طالما تم استيفاء هذه الشروط، ستجري الولايات المتحدة انسحاباً تدريجياً ومنظماً للقوات العسكرية.

وبتصديق بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلبت الاتفاقية على الفور إلى أفغانستان استقراراً لم يشهده منذ عقود. في الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم تتكبد الولايات المتحدة أي ضحية قتالية هناك.

وكانت حرب أميركا التي لا نهاية لها تقترب من نهاية كريمة، وضمنت قاعدة باغرام الجوية أنه يمكننا القيام بمهام مكافحة الإرهاب حتى نهاية الحرب.

وكان التقدم الذي أحرزته إدارتنا نحو إنهاء الحرب ممكناً لأن قادة طالبان أدركوا أن عواقب انتهاك الصفقة ستكون سريعة وخطيرة. بعد أن قتل جيشنا قاسم سليماني، وقتلت القوات الخاصة الأميركية زعيم داعش، ولم يكن لدى طالبان أي أدنى شك في أننا سنفي بوعدنا.

ولكن عندما أصبح بايدن رئيساً، أعلن بسرعة أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان لمدة أربعة أشهر إضافية دون سبب واضح للقيام بذلك. لم تكن هناك خطة لنقل معدات أميركية والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي استولت عليها طالبان مؤخراً، أو إجلاء آلاف الأميركيين الذين يتدافعون الآن للفرار من كابول، أو تسهيل إعادة التوطين الإقليمي لآلاف اللاجئين الأفغان الذين سيطلبون الآن اللجوء فيها. بدلاً من ذلك، يبدو أن الرئيس ببساطة لم يكن يريد أن يبدو ملتزماً بشروط الصفقة التي تفاوض عليها سلفه.

وبمجرد نكث بايدن الصفقة، شنت طالبان هجوماً كبيراً ضد الحكومة الأفغانية واستولت على كابول. كانوا يعلمون أنه لم يكن هناك تهديد موثوق باستخدام القوة في عهد هذا الرئيس.

الضعف يثير الشر، وحجم الشر الذي يتصاعد الآن في أفغانستان يتحدث عن الكثير من نقاط ضعف بايدن. للحد من المذبحة، أمر الرئيس بإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، مما أدى إلى مضاعفة وجودنا العسكري ثلاث مرات وسط انسحاب مفترض.

بعد 20 عاماً، أكثر من 2400 قتيل أميركي، وجرح 20000 أميركي، وإنفاق أكثر من 2 تريليون دولار، فإن الشعب الأميركي مستعد لإعادة قواتنا إلى الوطن.

لكن الطريقة التي نفذ بها بايدن هذا الانسحاب هي وصمة عار لا تليق برجال ونساء الخدمة الأميركية الشجعان الذين ما زالت دمائهم على أرض أفغانستان.

(م ش)