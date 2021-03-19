​​​​​​​معتصمون: على كافة المنظمات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان الالتزام بواجباتها حيال القائد

وبعد الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام التركية عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان، نصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات خيمة اعتصام تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو"، في ساحة الشهيد عكيد، للمطالبة بالكشف عن صحته، والتي دخلت يومها الثالث على التوالي، بالتناوب بين أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية والخدمية في إقليم الفرات وبمشاركة واسعة من قبل الأهالي والشبيبة.

إلى ذلك، انتفض الشارع الكردي في أجزاء كردستان الأربعة للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

وخلال خيمة الاعتصام التقى مراسلو وكالتنا، بعدد من الأهالي المشاركين في الخيمة، ليبدوا آراءهم حول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ومطالبهم بالكشف عن صحته.

"لخوفها من فكر القائد تركيا تفرض العزلة عليه"

وفي هذا السياق، قال المواطن إسماعيل شيخو "نحن سائرون على خطا القائد وسنكون أهلًا له ولتضحياته، ونقول إنه يجب على كافة المنظمات التي تدعي حقوق الإنسان الالتزام بواجباتها حيال حق القائد في السجون التركية، فهو الآن مجرد من كافة الحقوق خلال العزلة المشددة المفروضة عليه".

وأشار إلى أن الدولة التركية لجأت إلى فرض العزلة المشددة على القائد أوجلان، لأنها تخاف من فكره الداعي إلى الحرية والديمقراطية، ولأن هذا الفكر يشكل خطرًا على أنظمتها الديكتاتورية، ولمنع تشكل أنظمة ديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نحن شعب مسالم وننادي بحقوق كافة الشعوب المضطهدة، والعيش مع كافة المكونات على أرضنا بسلام وأخوة ومساواة، فلماذا تعادينا الدولة التركية ونحن لم نطلب سوى حقنا في العيش بحرية في وطننا كما كل شعوب العالم؟".

وناشد إسماعيل في نهاية حديثه، كافة الشعوب في كل مكان بالانتفاض حتى معرفة وضع القائد الصحي ورفع العزلة عنه ورفع الظلم وتحرير كافة المعتقلين في السجون التركية.

"يجب على المنظمات الدولية الالتزام بواجباتها حيال القائد"

ومن جانبها استنكرت الأم أمينة مسلم العزلة المفروضة على القائد أوجلان والصمت العالمي اتجاه ما تمارسه الدولة التركية من سياسة العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "لأن القائد أوجلان قائد أممي يحمي حقوق كافة الشعوب المظلومة والتواقة إلى الحرية، فحرية القائد تمثل حرية الإنسانية جمعاء".

وعاهدت بالسير على خطا القائد عبدالله أوجلان والنضال حتى تحريره، مستنكرة صمت المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بأنها لا تحمي حقوق الإنسان.

"مثلما ناضل القائد من أجل حقوق المرأة يجب علينا النضال من أجل حريته"

وبدورها قالت الشابة سلامة فاضل: "نحن انضممنا إلى فعالية خيمة الاعتصام مع الشبيبة هنا، ونقول إننا نساء كوباني لن يهدأ لنا بال حتى معرفة وضع القائد الصحي ورفع العزلة عنه".

وشددت سلامة على كافة النساء أن يكن أهلًا لخيمة الاعتصام هذه ويشاركن فيه، وقالت "فمثلما ناضل القائد من أجل حقوق المرأة، يجب علينا النضال من أجل حريته ورفع العزلة عنه"، مناشدة كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الخروج عن صمتها اتجاه ما تفعله الدولة التركية الفاشية بالقائد عبدالله أوجلان، الالتزام بواجباتها.

بينما أكد الشاب مصطفى خليل على تصعيد وتيرة النضال ضد الفاشية التركية، وقال: "سنظل ننظم الفعاليات حتى الكشف ومعرفة وضع القائد الصحي، ويجب علينا الاتحاد معًا ضد الفاشية التركية في كل مكان ورفع وتيرة النضال في وجه السياسة التركية الفاشية".

بينما قالت الشابة بروين خليل: "نحن الشبيبة نظمنا هنا خيمة الاعتصام وسنستمر بها وبكافة الفعاليات حتى تحقيق مطالبنا بالكشف عن صحة القائد، ويجب على الشبيبة في كل مكان الانضمام إلى الفعاليات وتصعيد النضال حتى تحرير القائد".

(د أ)

ANHA